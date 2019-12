Cambio climático y ondas de Rossby

El proceso de calentamiento atmosférico terrestre que se registra actualmente no sólo es un valor de subida de temperatura. Esto es el mensaje fácil que ha trascendido a los medios de comunicación y de ahí al gran público. No quiere decir que no sea cierto el ascenso térmico que anotan los termómetros en todo el mundo.

Pero esto es la consecuencia. La causa la tenemos clara. Cada vez más. El efecto invernadero causado por los gases de efecto invernadero emitidos por el ser humano a la atmósfera, que están alterando el balance energético del planeta. Y entre la causa y el efecto, el proceso atmosférico que mueve las masas de aire en latitudes medias y altas para intentar conseguir un equilibrio térmico en la atmósfera terrestre, que cada vez es más difícil porque el calentamiento del Ártico está condicionando mucho la circulación atmosférica en latitudes medias y altas.

Son ya numerosos los trabajos científicos que señalan que la corriente en chorro, eje esencial de los movimientos de las masas de aire en la atmósfera terrestre, se mueve más lentamente y describe meandros, ondulaciones, con mayor frecuencia.

Es decir, que se forman más gotas frías y más anticiclones cálidos que generan tiempos contrastados en corto espacio de tiempo. Es lo que se llama proceso de "amplificación cuasi-resonante" de las ondas de Rossby, esto es, ondulaciones más habituales de la corriente en chorro. Es otro efecto de la acumulación de gases de efecto invernadero. Seguramente el menos conocido pero más destacado por sus efectos diarios.

Por la generación de tiempos atmosféricos muy diferentes, causados por masas de aire contrastadas que se mueven con energía entre latitudes altas y bajas de nuestro planeta. El cambio climático y sus efectos ya evidentes.