¿Qué diferencias hay entre la Lotería del Niño y la de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño no es un calco del de Navidad. Las diferencias entre ambos son muchas: desde el dinero que se puede ganar por boleto, hasta las posibilidades de que te toque o no. Inclusive los bombos no tienen nada que ver con los del primer sorteo.

El sorteo del próximo 6 de enero, día de los Reyes Magos, es muy esperado por todos aquellos a los que no les tocó nada el 22 de diciembre. De hecho, muchos españoles emplean el dinero ganado con las famosas pedreas de Navidad para invertirlo en décimos del Niño. Según un estudio de Ventura24 sobre los hábitos de compra de lotería por internet, un 30% de los agraciados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reinvierten una media de 20 euros del premio en el del Niño.

En cuanto al dinero, cabe destacar que la Lotería de Navidad reparte el doble de dinero que la del Niño. Si en diciembre, el 'Gordo' fue de 400.000 euros, el Sorteo del Niño reparte 200.000 euros por décimo y, por tanto, dos millones de euros a la serie frente a los cuatro millones por serie de Navidad. El segundo premio del Niño es de 750.000 euros para cada serie (75.000 euros por décimo) y el tercero es de 250.000 euros a la serie (25.000 euros por décimo). En el caso de la Lotería de Navidad, el segundo premio asciende a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero, a 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Otra diferencia es que en el Sorteo del Niño existen tres reintegros (un 30% de posibilidades de que te toque), mientras que en el del 22 de diciembre hay solo uno, el de 'El Gordo' (tan solo un 10%). Es decir, las matemáticas ponen de manifiesto que el sorteo de enero reparte menos dinero, pero más veces que su tradicional predecesor.

Si en la Lotería de Navidad del 70% de lo recaudado, el 60% se va a premios, en la Lotería del Niño, al triplicarse la cantidad de reintegros, las opciones de que toque lo echado suben.

Las desemejanzas entre los dos sorteos también afectan al Estado. En el sorteo del próximo día 6 de enero, recaudará bastante menos dinero que en el de Navidad. Esto tiene una fácil explicación: el Niño emite muchos menos números que el anterior, por lo que, en proporción, el dinero recaudado es menor. Así, la consignación varía de 900 millones de euros a 3.200 millones, respectivamente.

Finalmente, otra de las grandes diferencias entre ambos sorteos se encuentra en los bombos que se utilizan para emitir los números premiados. No son los mismos. En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se emplean solamente dos bombos. De uno salen los números y del otro el premio otorgado a dicho número.

En el sorteo del día de Reyes, se usan bombos múltiples para extraer los números. Es decir, un bombo para cada una de las cinco cifras que conformaran el número afortunado. Cada bombo arroja una bola que se corresponde con la decena de millar, unidad de millar, centena, decena y unidad, respectivamente. La cuantía del premio viene determinada en otro bombo.