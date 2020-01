Las bebidas alcohólicas y la termorregulación corporal

La ingestión de bebidas alcohólicas afecta la termorregulación corporal. Aunque en los países de inviernos muy fríos como Rusia, donde está muy extendido el consumo de bebidas alcohólicas para combatir las bajas temperaturas, especialmente vodka, su consumo provoca el efecto contrario al deseado, que es tener menos frío y más calor. En los momentos iniciales la ingestión de bebidas alcohólicas provoca un efecto de euforia que da la impresión equivocada a la persona que no hace frío en la calle, pero si una persona pasa mucho tiempo en la calle con bajas temperaturas puede sufrir hipotermia, incluso puede llegar a morirse de frío. Así, el consumo de alcohol provoca la dilatación de los vasos sanguíneos con la pérdida de calor más grande del cuerpo que si no se consume bebidas con nada de alcohol. Por lo tanto no estaría nada mal que las autoridades y los medios de comunicación hicieran programas educativos en las escuelas y también se realizaran anuncios publicitarios en los medios de comunicación haciendo mención al peligro de esta práctica nociva para el cuerpo humano. En Rusia y en muchos otros países muchas personas pueden perder la vida en la calle, porque el alcohol les hace perder no sólo temperatura corporal –cuando la temperatura baja de los 35 ºC empieza a ser peligrosa, ya que se considera que tenemos hipotermia–, sino también porque pierden facultades mentales, y no pueden llegar a sus domicilios. Pero no sólo el alcohol afecta al control térmico con bajas temperaturas; cuando hace mucho calor es desaconsejable beber bebidas con alcohol, ya que esta sustancia afecta al hipotálamo que es el órgano del cerebro que regula la temperatura corporal.