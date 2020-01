Inviernos mediterráneos

Es una de las preguntas que más me están repitiendo en los últimos días. Y sin embargo, lo del invierno con lluvias y nevadas abundantes es algo muy infrecuente en el litoral mediterráneo, debido al predominio de las calmas anticiclónicas (les minves de gener) o de los ponientes, que provoca temperaturas suaves a orillas del Mediterráneo, y además son situaciones en las que prácticamente no llueve. De hecho, el invierno es una de las estaciones más secas del año en nuestra zona, aunque hemos tenido algunas excepciones, sobre todo en los últimos días. Hace sol y la gente no lo asocia con invierno, y sin embargo tanto las temperaturas diurnas y especialmente las nocturnas rondan o están por debajo del promedio en este arranque de año, aunque después nos venden el tiempo espléndido desde las terrazas de Benidorm. No hay que olvidar que a orillas del sureste la temperatura media de las máximas en esta época es de unos 17ºC, que para nada es frío. Y así estamos, con heladas, nieblas y buscando el sol del mediodía. Sin embargo, la situación sí que puede ser preocupante en otras zonas del norte o del oeste si el anticiclón nos acompaña en semanas o meses, porque por allí el invierno sí que suele ser de las épocas más lluviosas del año, y desde comienzos de siglo estamos observando que en esas regiones está disminuyendo la precipitación.

No obstante, parece que a partir del próximo fin de semana el anticiclón se desplaza hacia Centroeuropa o Escandinavia, lo que dejaría la puerta abierta a descuelgues o irrupciones de aire frío. Hasta entonces, no hay que olvidar dónde vivimos y que no podemos pedir cosas imposibles. A Alicante se la conoce como la casa de la eterna primavera por algo. Eso sí, cuando llueve y nieva en mi zona, lo hace con mucha fuerza.