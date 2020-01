Tan lejos, tan cerca

Qué pueden tener en común Menorca, Asturias y el Valle de Arán? Estas tres espectaculares regiones españolas no solo poseen una gran belleza paisajística y rincones que merece la pena descubrir, si no que han sido seleccionadas por el conocido periódico The New York Times como algunos de los mejores destinos para viajar en 2020. Durante los últimos años el auge del turismo ha sido mayor de lo que se conocía hasta ahora. Cada día más personas viajan, conocen mundo y desean empaparse de otras culturas y tradiciones. Y los españoles no somos menos. Pero poseemos una particular característica que, quizá, nos diferencia en cierta medida de otros lugares: tal vez ansiamos conocer y descubrir el mundo que nos rodea sin darnos cuenta de que, mucho más cerca, también hay lugares fascinantes. Vaya por bandera que, sin duda, viajar es una de las mejores formas de experimentar nuevas sensaciones y de disfrutar del planeta que habitamos, pero ponemos tanto nuestro foco viajero en otros países que infravaloramos en ocasiones lo que poseemos en el nuestro, que en cambio fascina a los que nos visitan. Buen ejemplo de ello son las recomendaciones del rotativo estadounidense: Asturias, una región increíble en la que el mar y la montaña se abrazan regalando estampas inolvidables. El Valle de Arán: un remoto secreto pirenaico en el que el tiempo parece ir más despacio que en las grandes urbes. Y Menorca, una isla con algunas playas que podrían rivalizar con el Caribe. Viajar, en definitiva, es hipnótico y necesario, aunque mucho más cerca de lo que pensamos se encuentra lo que buscamos cuando nos subimos a un avión.