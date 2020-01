En busca de la cota perdida

Muchas veces cuesta horrores encontrar tema para escribir esta columna, dada la monotonía predominante en nuestro clima mediterráneo. No obstante, en los últimos días han pasado tantas cosas que tengo que elegir entre varios temas. En épocas remotas de mi infancia, previas a las previsiones de los últimos 30 años, uno se levantaba -eso depende de donde se viva- y se encontraba con una sorprendente nevada que cubría en mayor o menor medida todo lo que encontraba y que suponía una suspensión de clases que todos anhelábamos. Eso me pasó a mí, con 7 años, en la famosa nevada de 1980 en Alcoi. La cosa se fue de madre y se convirtió en un problema. Algún pronóstico televisivo y radiofónico había, pero era muy difícil afinar todavía. Por cierto, ni mucho menos nevaba todos los años, muchas veces se quedaba uno con las ganas, pero esa gran nevada sirvió para llenar los recuerdos de muchos. Cuando hace 20 años empecé a hacer previsiones del tiempo en Radio Alcoy mi obsesión fue siempre prever una nevada. En aquella época ya se podían consultar, en un lentísimo internet, modelos de previsión meteorológica bastante afinados en el medio plazo y la escala europea, como el GFS o AVN americano, o el ECMWF europeo, o el detallado a corto plazo MASS, que uno podía ver en www.Infomet.fcr. Cruzando los mapas de presión en superficie y altitud, con los de temperatura a 850 Hpa y con la temperatura prevista en superficie uno se lanzaba a pronosticar lluvias y cotas de nieve, aclarando a la gente de los lugares a los que alcanzaba la previsión a qué cota vivían ellos y qué posibilidades tenían de ver el blanco elemento caer y/o cuajar. Siempre fue difícil establecer cotas en un terreno tan quebrado como el del norte de la provincia de Alicante y sur de Valencia, como uno de mis referentes en la previsión de aquellos tiempos en TV3, Francesc Mauri, me reconoció una vez. El riesgo valía la pena porque los errores, que se producían, podían ser compensados por sonoros aciertos, no exentos de suerte, como el de febrero de 2003. En los últimos años, más allá de todos los modelos anteriores, en un internet mucho más rápido contamos con mapas que te traducen lo que antes tenías tú que deducir, y te colorean precipitación y espesores, sin olvidar las opiniones de los grupos de seguimiento, hasta el punto de que creemos «saber» con exactitud dónde va a nevar y cuánto€Pues no, esos mapas ayudan y han mejorado mucho las previsiones, pero al final son muchas las cosas que intervienen en la escala local que los modelos no pueden predecir, como por ejemplo que nieve a una cota alta y a pocos kilómetros a una cota mucho más baja por desplomes puntuales y otro tipo de factores que hacen que esto sea entretenido y que requiera de conocimiento y experiencia. No obstante, tú matiza lo que quieras, pero la pregunta no ha variado en décadas ¿Cuántos centímetros de nieve me voy a encontrar en la puerta de mi casa?