Catástrofes vitaminadas y con botox

El temporal de hace poco más de una semana ha dejado muchos debates abiertos de los que surten estudios interesantes y bastante oportunismo. Los mayores daños se produjeron en las zonas de costa, con permiso de los provocados por las nevadas en cotas medias y sobre todo altas. Según el Consorcio de Compensación de Seguros, habrá que abonar 76 millones de euros a los afectados, algo más de 15 en la Comunitat Valenciana. Ahí no entran los destrozos de la nieve o el granizo, sólo cubren los derivados de la «actividad ciclónica atípica» que derivó en inundaciones, la marejada de récord y las fortísimas rachas de viento.

Entre los bienes damnificados hay viviendas, comercios, industrias y obra civil, la mayor parte por estar ubicados al alcance de las olas, que abaten con fuerza en los temporales. No solo con Gloria, también en episodios de DANA y otras borrascas mediterráneas que han quedado en el ostracismo por no ser bautizadas. La cuestión es si vale la pena volver a levantar las paredes y derramar cemento sobre las zonas resquebrajadas. Según el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) no, sus expertos abogan por «deconstruir» el litoral para la recuperación del terreno natural, capaz de amortiguar los achaques del oleaje. Ahora, y siempre.

En los últimos días muchas figuras públicas han puesto en la diana, casi exclusivamente, la nueva realidad climática. Aparentemente el calentamiento global ha aumentado la cadencia, y quizás virulencia, de fenómenos que -ojo- son endémicos de nuestro territorio. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ve indicios, bastante razonables, de que esto es así, al igual que otras instituciones internacionales desde hace tiempo. Me viene a la cabeza una publicación del Instituto Potsdam alemán de la pasada primavera, titulada «olas gigantes estancadas en la corriente en chorro». Venía a decir algo así como: «quieto parao, que los fenómenos meteorológicos empiezan a ser más extremos, por persistentes».

El tiempo adverso está vitaminado, sí, pero el problema tiene una segunda vertiente de igual importancia que viene de lejos: una deficiente planificación territorial. Parafraseando al ICOG, hemos aminorado el caudal de los ríos que años atrás depositaban sedimentos en nuestras playas, haciendo de barrera en los temporales, y puesto asfalto en dunas que recibían el primer impacto de las olas, que ahora avasallan casas o comercios de ladrillo y cemento armado. Este dilema, estratégico y climático, no es nuevo, ya está más que jubilado, lleva bastón y tiene artrosis. En realidad, tiene sentido que ahora quieran concebirlo de nuevo, porque ya por mucho botox que se aplique...