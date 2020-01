Miriam González: "Con el Brexit, la UE está tocada de muerte"

Parecía que no iba a llegar nunca pero este sábado se consuma el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, después de 47 años de historia común. Miriam González Durántez es una abogada reconocida, especialista en derecho internacional y reglamentación europea, y fundadora de Inspiring Girls. Ha vivido la política de cerca desde que era pequeña: es hija de político y está casada con el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg. Y la actualidad le provoca un gusanillo que no disimula. Tras más de dos décadas viviendo en Londres, hace un año que se mudó a Palo Alto (California) cuando nombraron a su marido vicepresidente de Facebook. Hoy la pillamos en la capital británica, asistiendo a las últimas horas del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Miriam siempre se ha manifestado en contra del Brexit y no se ha cansado de alertar de sus riesgos para los ciudadanos británicos y europeos.

¿Qué sentimiento experimentas en estos momentos?

El Brexit es una tragedia y yo tengo una sensación hoy de profunda tristeza. Tengo el corazón roto. Es como la ruptura de una pareja con la que tú pensabas que contabas y has estado queriéndola y apoyándola y que de repente te abandona y no sabes por qué. Y no estás preparada para ello. Los españoles que vivimos en el Reino Unido tenemos esa sensación de vacío tremendo, de decepción€ Son unos días muy tristes para británicos y europeos.

En la despedida de los eurodiputados del Parlamento Europeo latía la impresión de que todos vamos a estar peor.

Sin duda, los británicos porque van a tener una caída brutal de poder internacional, de su comercio internacional... pero es un golpe de muerte a la Unión Europea. Yo creo que si las cosas no cambian va a ser un milagro que la UE sobreviva a esta década de los 20.

Eres pesimista respecto al futuro, ¿en serio ves en peligro la Unión Europa?

Absolutamente, la Unión está tocada de muerte. Es urgente hacer reformas que no se están llevando a cabo. Desde 2007 está sin reformar. Son 11 años desde la crisis y eso no ha ocurrido en ningún otro sector, que haya cerrado la puerta del castillo como lo ha hecho Europa. Y lo peor, es que nadie hace nada. No hay liderazgo. El único que está intentando algo es Emmanuelle Macron pero está solo, Alemania mira cómo está y con elecciones en dos años, Italia mira cómo está, España está en otras cosas€

¿Has dicho que no estamos preparados para el Brexit?

Es que no lo estamos. Si dicen lo contrario, nos mienten. El Brexit va a tener un efecto tremendo: se va la segunda economía de la Unión Europea, una de las dos potencias militares, la única que está haciendo avances en inteligencia artificial€ Y me temo que hay muchos políticos y gente de la calle que no son conscientes de esto. El Brexit va a ser difícil para todos pero veo a los ciudadanos resignados. Y vamos a tener que abrocharnos el cinturón.