Las carreteras muy transitadas son islas de calor antrópicas longitudinales, como se observa en las imágenes térmicas nocturnas o matinales de las ciudades, donde la superficie de las calles transitadas son más cálidas que las menos transitadas o los techos de los edificios. La peculiaretat de estas islas de calor longitudinales es que se adentran en áreas rurales. Mientras que los mapas de isotermas de una ciudad o de un pueblo tienen una forma concéntrica o elíptica, con el máximo térmico en el área central o con más densidad de edificación y menos proporción de suelo verde y más generación de alor antropogénica, los mapas de isotermas de las áreas rurales a menudo muestran unos máximos térmicos en los ejes de las autovías o autopistas. En las afueras de las ciudades y de los pueblos en áreas rurales tenemos carreteras muy transitadas, autovías y autopistas que son islas de calor antrópicas longitudinales, con temperaturas entre 0,5 ºC y 2 ºC superiores a los alrededores de estos ejes viarios. Esto lo hemos comprobado desde el año 2002 hasta el año 2019 haciendo transectos térmicos no sólo en el área urbana de Girona sino en otros lugares de la provincia de Girona. Debemos tener en cuenta que el calor emitido por los gases de los vehículos, que son potentes gases de efecto invernadero (óxidos de nitrógeno, dióxido de carbón) y el calor desprendido por los motores de combustión, junto con el incremento de la turbulencia del aire en estas carreteras provoca un incremento térmico considerable. También hay que añadir en las autopistas de ocho carriles que el albedo bajo y la gran extensión de asfalto provoca un gran recalentamiento de la superficie en los días soleados. Esta energía se reenvía a la atmósfera durante la noche provocando un calentamiento térmico importante del aire subyacente de estos ejes viarios. Este calentamiento no es idéntico en todos los días analizados, por ejemplo la temperatura se incrementa sustancialmente en situaciones de calentamiento del aire, ya que los vuelos regionales o los vientos locales no remueven el calor generado en estos ejes viarios. Por otra parte, cuando los vientos son moderados o fuertes desaparece el efecto de isla de calor longitudinal de estas vías de comunicación. Del mismo modo, en las ciudades las calles con más tráfico tienen temperaturas nocturnas y matinales entre 0,5 ºC y 1 ºC más elevadas que en las calles menos transitadas.