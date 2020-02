Mientras las parejas más románticas ya preparan sus planes para celebrar San Valentín en Valencia, hay quienes buscan alternativas al día de los enamorados... con sus amantes. Aunque esta fecha todavía no tiene mucho calado en España, en Estados Unidos se conoce al 13 de febrero como el 'día de los amantes' desde que hace años se detectase un repunte en ventas de lencería y joyas.



Esta 'festividad' dedicada a todas las parejas clandestinas del mundo se originó casi como una broma pero el 'Mistress Day' (día de los amantes, en inglés) se ha convertido en el día de San Valentín oficial para parejas no oficiales.



Si el 14 de febrero está dedicado a las esposas, maridos, novios y novias, pero el día inmediatamente anterior, que este año cae en un jueves es exclusivo para las amistades entrañables. De hecho, al menos el 71% de los usuarios españoles del sitio de citas extramatrimoniales Gleeden, encontrará la manera de tener algo de tiempo para pasar un rato en los brazos de su amante, según fuentes de la compañía.



Además, esta doble celebración tiene un coste para los y las infieles que no es precisamente barato. Según los datos que barajan en la mencionada agencia, el presupuesto más alto se destina a los amantes pues reciben regalos más caros y hay cierta tendencia a celebrar este día en hoteles de lujo o 'love hotel', como los que hay en València.



Los regalos son el principal factor discriminatorio entre las parejas oficiales y las ocultas: mientras las esposas reciben detalles con un precio medio de 20 euros, los hombres gastan en sus amantes alrededor de 100 euros. Los obsequios también cambian mucho dependiendo de la persona que los recibe. El 65 % de los maridos regala un ramo de flores, un 60 % o acompaña de una caja de chocolatinas y un 16 % obsequia con el perfume habitual de la pareja.



Mientras, las amantes son agasajadas con lencería erótica en un 63 %, joyas en un 26 % e, incluso, juguetes de carácter sexual un 17 %. Además, hasta un 93 % de infieles regala un ramo de rosas rojas.



Además, mientras que casi la mitad de parejas celebra el día del amor con una cena en casa o en un restaurante de poca monta, los amantes lo celebran en hoteles, en gran parte de lujo, para celebrar la ocasión.



Los amantes, en cifras

En la Comunitat Valenciana, 80.000 personas están registradas en esta agencia que se presenta como "una plataforma pensada por y para mujeres infieles".

Según un estudio de mercado de Global Web Index realizado en 2015 y cuyos datos dan como válidos en el sector, al menos el 30 % de las personas que tiene un perfil en Tinder (una red social para encontrar amistades o pareja para solteros) está casada o tiene pareja.