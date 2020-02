Hablar con hechos

En los últimos días mucha gente asocia todo este cálido invierno, como también lo hacía, por cierto, con Gloria, al cambio climático y nos caen críticas a todos aquellos que creemos que algo está pasando y que algo hay que hacer para frenar la degradación del planeta, pero que no creemos en todos los extremos lo que se dice, ni en simplificaciones como la emergencia climática o la asociación automática entre los desastres naturales y el calentamiento global antropogénico. Quedan mucho mejor todas esas estrellas rutilantes nacionales e internacionales que hacen canciones o discursos ambientalistas, tanto por convicción como por marketing, pero que tienen tasas de emisión de carbono altísimas por su forma de vida. A su vez, un amigo me comentaba que con la situación actual de la agricultura en la provincia de Alicante, por ejemplo, las parcelas solo iban a ser cultivadas por funcionarios o gente con salarios fijos que, a pesar de no ganar dinero, lucharan por mantener la herencia recibida. Yo le contesté que me sentía identificado con ese grupo pero que, tal vez, si lo que se perdía para mantener cultivado era demasiado, ni siquiera yo podría mantener la actividad. En ese contexto, una compañera de despacho me hace llegar el anuncio desesperado de Francisco Aranda con petición en change.org: Salvemos el campo español ¡Nos están asfixiando! #Agricultoresallimite. En él dice: «Me llamo Paco y tengo 63 años. Mis abuelos eran agricultores y mis padres también. Yo he trabajado como profesor en mi pueblo pero nunca abandoné el negocio familiar. Desde que tenía 14 años he ido al campo y he recogido aceituna. Mis hijos también. Por eso me duele tanto ver lo que está pasando ahora con el aceite español. Por el aceite que tú ves en un supermercado yo me llevo un porcentaje inferior al dinero que supuso para mí su producción. Por eso te pido que firmes esta petición. Por favor, firma para pedir al Ministerio de Agricultura que apruebe una normativa que garantice que el precio que reciben los agricultores no pueda ser inferior al coste de producción». Puede parecer que el principio de esta columna no tiene que ver con el resto, pero me he puesto a calcular y resulta que mi familia, con nuestra pequeña explotación de olivar y almendro de secano, ahora en cultivo ecológico, amén de preservar la biodiversidad y frenar la erosión provocada por las lluvias en nuestras terrazas de cultivo, estamos absorbiendo no menos de 300 toneladas de CO2 anuales y no emitimos cada miembro más de 6, con lo que damos seguro un saldo de carbono negativo. Y como yo, cientos de minifundistas no profesionales y unas pocas decenas de agricultores a título pleno de este territorio de montaña en circunstancias similares. No me gustan estos cálculos demagógicos, pero me he dado cuenta de que es lo que la opinión pública quiere oír.