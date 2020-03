La ONCE suspende la venta de cupones por el coronavirus

La ONCE suspende la venta de cupones por la crisis del coronavirus. La Organización Nacional de Ciegos Españoles suprime la venta presencial de sus productos y solo venderá a través de su web dos productos: lotería instantánea y la lotería europea Eurojackpot. La decisión llega motivada por la excepcional situación generada por la aprobación de Real Decreto que marca el inicio del estado de alarma.

En cuanto a su web, desde hoy domingo 15 de marzo de 2020, únicamente se podrán comprar productos de lotería instantánea y la lotería europea Eurojackpot, pero no se podrá comprar ningún otro producto. Desde esta misma fecha, quedan suspendidas las compras de cupones a través del servicio de "Mis Números Preferidos" así como las compras automáticas de Super Once, Triplex de la ONCE o 7/39, hasta nuevo aviso.

No obstante, la ONCE se compromete "a seguir apoyando a las personas con discapacidad, un colectivo especialmente sensible y vulnerable.

Juntos superaremos esta situación".