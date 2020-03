Residuos de pesticidas en los alimentos

Más de 40 organizaciones no gubernamentales europeas denuncian que la Comisión Europea se está planteando autorizar residuos de pesticidas prohibidos en la UE en los alimentos importados. El Reglamento 396/2005 permite fijar un nivel permisible de pesticidas prohibidos en la UE en aras de no obstaculizar el comercio internacional, aunque las organizaciones recuerdan que esta flexibilidad no es aplicable a sustancias que han sido prohibidas para preservar la salud pública, lo que incluye pesticidas que han sido (o deben ser) clasificados como mutagénicos, cancerígenos, tóxicos para la reproducción (Categoría 1A o 1B), o se consideran disruptores endocrinos.

Las organizaciones han dirigido una carta a la comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides, en la que denuncian, recogiendo las palabras del comisario de Agricultura Janusz Wojciechowski, que «la UE no debe permitir la importación de productos agrícolas que no se hayan producido con los mismos estándares que los producidos en la UE. Más concretamente, no debe permitir la importación de productos que han sido tratados con pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea».

Además, estas organizaciones consideran que este planteamiento está en contradicción con el reciente Acuerdo Verde Europeo, y la decisión manifestada por la Comisión de reducir la dependencia de de los pesticidas, y establecer objetivos específicos para reducir de manera significativa tanto el uso de pesticidas químicos como sus riesgos asociados. Por otro lado, consideran que los agricultores de la UE no deberían estar expuestos a la competencia desleal del exterior.