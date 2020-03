Mucho ojo con el confinamiento

El confinamiento nos tiene pegados a las pantallas de la televisión, el ordenador, la tableta o el móvil. Sea por teletrabajo o por pasar el tiempo viendo películas, series, para hacer o atender videollamadas o con cualquier otro motivo que permita hacer más llevaderos estos días sin salir de casa.

No es grave, "no habrá problemas irreversibles", pero sí es necesario mantener una higiene ocular. Ahora que hemos aprendido a lavarnos las manos también debemos aprender a cuidar los ojos. El oftalmólogo Luis Fernández-Vega, director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, preocupado por la situación de que estemos metidos en estancias en las que la vista no va más allá de unos metros y de que pasemos muchas horas delante de pantallas, ha elaborado un decálogo para que nuestros ojos y nuestra vista no sufran más de lo necesario. Es consciente de que el confinamiento "está provocando un uso abusivo de las pantallas y la visión de cerca" y apunta que "este uso intensivo está relacionado con patologías como el ojo seco y el trabajo excesivo de la visión de cerca causa aumento en la prevalencia de la miopía". Fernández-Vega recuerda además que el COVID-19 también puede causar conjuntivitis vírica, por lo que insiste en la necesidad de "lavarse y desinfectarse muy a menudo las manos, no frotarse lo ojos. Y, si estamos en contacto con pacientes o lugares públicos, hacer uso de la mascarilla y las gafas protectoras para no contagiarnos y no transmitirlo".

El problema que más destaca el oftalmólogo es el de la sequedad ocular y por eso recomienda "parpadear muy a menudo y utilizar lágrimas artificiales", además, señala, "sería muy recomendable descansar un poquitín cada media hora de mirar una pantalla". El doctor subraya que en el caso de los niños, que estos días están pegados a las pantallas más de lo que lo hacen habitualmente, deberían descansar cada menos tiempo. "Están todo el día con el móvil o la tableta, así que ellos deberían mirar a lo lejos con más frecuencia". Propone como truco "mirar con ellos a lo lejos y contar las ventanas que tiene el edificio de enfrente".

Otra de las claves es evitar en la medida de lo posible la utilización de lentillas. "Es mejor utilizar las ganas", insiste.

Igual que hace referencia a los más pequeños, Luis Fernández-Vega apunta que aquellas personas de mayor edad que sufren miopía o hipermetropía "no verán agravada su situación".

El oftalmólogo lanza un mensaje tranquilizador y asegura que esa sequedad ocular o cansancio que nos puede provocar estar muchas horas mirando una pantalla "no deberían en ningún caso provocar problemas irreversibles".

Decálogo