Los gigantes gaseosos, vistos desde Marte

Una de las cámaras a bordo del orbitador marciano de la ESA Mars Express ha captado cómo se ven desde el Planeta Rojo los dos mayores gigantes gaseosos del Sistema Solar: Júpiter y Saturno. Como parte de las calibraciones geométricas, hace unos días la cámara VMC de esta misión observó a los dos planetas en conjunción.



Un GIF de la observación publicado por la ESA en una de de sus cuentas en Twitter muestra el movimiento de los dos planetas. Júpiter se mueve más rápido porque está más cerca.







The gas giants as seen from Mars!

As part of geometric calibrations, some days ago our @esamarswebcam on Mars Express observed Jupiter and Saturn in conjunction. This GIF of the observation shows the movement of the 2 planets (Jupiter moves faster because it is closer),