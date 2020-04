Cinco tartas rápidas y fáciles para hacer en el microondas en sólo unos minutos

La falta de tiempo ya no es una excusa para no preparar platos elaborados o postres con los que chuparse los dedos. Existe una solución para todos aquellos que no quieran pasarse horas en la cocina, o bien no sean muy cocinitas: el microondas.

¿Sabías que con este pequeño electrodoméstico se pueden cocinar multitud de platos sin recurrir a los fogones? Bien utilizado, el microondas puede ayudarte a realizar multitud de recetas en un tiempo muy breve y de una manera muy sencilla. Si te gusta la repostería, estas son algunas de ellas.



Tarta de manzana

- 4 manzanas- 4 huevos- 50 gramos de mantequilla- 300 ml de leche- 150 gr de azúcar- 150 gr de harina- Un sobre de levadura

Elaboración

El primer paso para empezar a preparar la tarta de manzana es pelar y cortar en láminas las manzanas. Posteriormente, hay que derretir la mantequilla para añadirle en un bol con los huevos, el azúcar, la harina, la leche y la levadura. Se bate todo hasta que quede sin grumos.

Una vez lista la mezcla, se vierte sobre un molde y se colocan las manzanas por encima con cuidado. Finalmente, se introduce en el microondas a potencia media durante 5 minutos. El resultado será espectacular.



Tarta de queso

-500 gramos de queso de untar-Un paquete de galletas tipo María-70 gramos de mantequilla-2 huevos-Media taza de azúcar

Elaboración

Lo primero que hay que hacer es machacar las galletas hasta convertirlas en migas. Después se calienta la mantequilla en el microondas y una vez líquida se mezcla con las migas de las galletas.

Después se cubre el fondo de un molde apto para el microondas con la pasta de galletas, presionando hasta conseguir una base, y se mete en la nevera.

Mientras la base se enfría, en otro bol se bate el queso junto con el azúcar y se van añadiendo los huevos, uno por uno. Se vierte en el molde en el que está la base y se mete en el microondas durante cinco minutos a máxima potencia.

Bizcocho de zanahorias

-175 gramos de zanahoria-2 huevos-90 gramos de harina-150 gramos de azúcar-50 mililitros de aceite de oliva virgen extra-10 gramos de levadura química-Azúcar glass-40 gramos de nueces peladas

Elaboración

Se introducen las zanahorias peladas y el azúcar en la picadora. Una vez picadas se añaden los huevos, el aceite, y se mezcla bien. Ahora, se incorpora a la mezcla la harina y la levadura y se vuelve a mezclarlo todo hasta que queda una mezcla con consistencia líquida, que habrá que verterla en un molde engrasado con mantequilla.

Después se cubre el molde y se pone en el microondas a máxima potencia durante unos siete minutos. A continuación se saca el bizcocho y se deja reposar unos minutos antes de desmoldarlo. Para terminar, una vez frío se le añade el azúcar glass espolvoreado y las nueces, aunque esto último es opcional.

Tarta de limón

-Un paquete de galletas tipo María-70 gramos de mantequilla-2 limones-4 cucharadas de azúcar-3 huevos-1 cucharada de maicena

Elaboración

Lo primero es hacer una base para la tarta triturando las galletas y mezclándolas con la mantequilla derretida previamente en el microondas. Después se cubre con la masa resultante el fondo de un molde y se deja reposar en la nevera.

Mientras tanto se disuelve la maicena en dos cucharadas de agua y se añade al zumo de los dos limones y la ralladura de uno de ellos. Después se incorporan los huevos, el azúcar y se bate bien todo.

A continuación se coloca todo en un recipiente y se mete en el microondas durante cinco minutos. Una vez pasado este tiempo, se saca la mezcla y se vierte sobre el molde que se ha metido antes en la nevera, para después volver a dejar reposar la tarta en el frigorífico durante unas horas.

Coulant de chocolate

- 2 Huevos- Azúcar-70 gramos de harina- 80 gramos de mantequilla- 150 gramos de chocolate para postres- Varias onzas de chocolate negro- 1 pizca de levadura

Elaboración

Primero hay que trocear el chocolate y derretirlo junto con la mantequilla. En paralelo, se baten los huevos, el azúcar y la levadura. A esta mezcla se le añade el chocolate previamente fundido. Posteriormente, se incorpora también la harina a la mezcla.

Con la masa resultante hay que rellenar los recipientes en los que se servirá el coulant. En el centro de cada presentación se añade una onza de chocolate negro. El último paso será meter cada coulant en el microondas durante un minuto a 800 watios.