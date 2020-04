Un exempleado de Primark revela uno de los secretos mejor guardados de la compañía

Primark ha conseguido convertirse en los últimos años en una de las cadenas de ropa más conocidas y con más ventas no sólo en España sino en todo el mundo. Por eso ha levantado también el interés informativo. Los periódico ingleses hablaban esta mañana de las declaraciones realizadas por un ex trabajador de la compañía que revelaba, entre otras cosas, el significado del "código 2" que muchos clientes escuchan por megafonía en las tiendsa cuando están comprando y que no saben muy bien a que se refiere.

Si escuchas en algún momento que se llama al servicio de limpieza a determinada planta con un "código dos" es que se han encontrado excrementos o bien "fluidos corporales" de algún cliente. Se trata de alertar a los servicios higiénicos de la tienda de que en ese sitio especialmente tienen que tener cuidado por los olores y por la higiene.

En este caso el trabajador sólo contaba una anécdota si bien en otras ocasiones los extrabajadores de las grandes cadenas aprovechan el anonimato que ofrecen las redes sociales para contar todo tipo de intimidades o de cosas que no funcionan bien dentro de las compañías.

La propia compañía lanzó hace meses un mensaje en redes sociales en el que alertaba de la multiplicación a través de internet de las estafas de quienes decían estar vendiendo sus productos. En este sentido aseguraba que la compañía sigue la misma política desde hace años: su ropa sólo se vende en sus tiendas. Es por eso que no puede garantizar en ningún caso ni la calidad, ni la disponibilidad ni los precios de los productos que algunos reparten por las redes sobre todo en ciudades en donde Primark no tiene una presencia física.