La originalidad en cuarentena tiene premio: concurso de cajas de gatos en València

Las largas horas de confinamiento dan para agudizar la creatividad. Si además la cuarentena la compartes con una mascota, es probable que la imaginación también vaya en su beneficio. Es la explicación que hay tras la cuenta de Instagram BoxesForCats, que gestiona Sergio Caballero desde València.



Se trata de una cuenta que busca recopilar las mejores casas para gatos hechas únicamente con cartón; y hay premio. Habitualmente cajas que se han recibido por mensajería estos días, como Amazon, y que se decide reutilizar pero con otro fin: hacer a nuestros mejores amigos un palacio.



Caballero ha recibido en cuatro días todo tipo de propuestas. Será el primero de más premios que se plantea hacer desde la cuenta según evolucionen sus seguidores. La historia detrás de esta cuenta es curiosa. Según explica Caballero, "un día llegó un repartidor de Amazon y a mi me gusta hacer manualidades". La apuesta fue subiendo a medida que la voz se corría entre sus amigos y comenzaron a participar. "Mi hermano me ayudó con los nombres y en 24 horas teníamos 100 seguidores, ahora, cuatro días después, estamos cerca de 300"