Suspendida la Feria de San Isidro en Madrid por el Covid

La Feria de San Isidro ha sido oficialmente suspendida a causa de la crisis del coronavirus, motivo por el que el resto de la temporada en la primera plaza del mundo ha quedado también congelada de manera indefinida, a la espera de la evolución de la pandemia.

Así lo han confirmado este viernes, vía telefónica sin comunicado de por medio, a la Agencia Efe fuentes de la empresa Plaza 1, aunque minutos después y tras conocerse que la adjudicataria de la plaza de toros de Las Ventas estaba dando la noticia a los medios, fuentes de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, como propiedad de la Monumental madrileña, corroboraban esta información con algunos matices.

"Ante la imposibilidad de celebrarse la tradicional Feria de San Isidro en 2020 en las fechas previstas como consecuencia del estado de alarma por la crisis sanitaria de la Covid-19, prorrogado hasta el próximo día 10 de mayo, la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria de Las Ventas han abierto un periodo de reflexión junto con el sector de cara a afrontar el resto de la temporada".

"Lógicamente, cualquier decisión relacionada con la programación de espectáculos taurinos en Las Ventas en 2020 se tomará bajo el principio de prudencia, y una vez que se determine el momento y la manera en la que se podrán volver a celebrar espectáculos públicos, entre ellos las corridas de toros, tendrán lugar con seguridad para los aficionados", aseguraban desde el gobierno autonómico.

De momento, la información más clara es la suspensión oficial de la Feria de San Isidro, la primera vez que esto ocurre desde su creación en el año 1947, y también la miniferia de la Comunidad de Madrid, con la tradicional goyesca del 2 de mayo, incluida.

No obstante, lo del resto de temporada no es una suspensión definitiva, pues Plaza 1 no descarta retomar los festejos "si la Comunidad nos comunica que así tenemos que hacerlo", y si la evolución de la pandemia así lo permite.

Aunque ambas fuentes tratan el mismo tema con distinto enfoque, pues mientras unos (la empresa) hablan de "suspensión indefinida", otros (Comunidad de Madrid) prefieren apelar a la "prudencia" para ver cómo van transcurriendo los acontecimientos, pero en ningún momento estos últimos hablan de suspensión o cancelación como tal.

La suspensión de la feria más importante del mundo, el considerado mundial del toreo, es una de las peores noticias que podía recibir el mundo del toro, aunque el aficionado ya daba por hecho que esto iba a ocurrir, máxime cuando muchas ferias posteriores, algunas, incluso, en el mes de julio, ya habían sido canceladas.

Todas ellas dilapidadas por una crisis sanitaria sin precedentes que ya ha obligado a la suspensión de más de cien festejos, incluidas ferias tan importantes como las de Valencia, Castellón, Sevilla, Burgos o Pamplona, entre otras.

Habrá que esperar el transcurrir de los meses, ver cómo evoluciona el país en función de cómo se controle la pandemia. De confirmarse la suspensión definitiva de la temporada, la empresa probablemente reclamará a la Comunidad la parte proporcional del canon de arrendamiento de este año, algo en lo que desde Plaza 1 todavía prefieren no pronunciarse.

Como tampoco se sabe qué plazos estipularán para la devolución del dinero de los abonos de temporada destinados a jóvenes y tercera edad, que ya habían sido renovados o vendidos antes de que estallara esta crisis sanitaria sin precedentes.