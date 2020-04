El periodista Alfonso Merlos pillado en directo con una mujer que no es su pareja

La cuarentena se le ha complicado especialmente al periodista Alfonso Merlos. El pasado jueves participó en directo en un programa en el que daba su particular punto de vista sobre el estado de alarma y la crisis sanitaria por el coronavirus. Nada extraño hasta que una mujer apareció semidesnuda caminando tras el comunicador. Sin embargo, la polémica no ha sido por la aparición de una mujer, algo que hubiese quedado en una simple anécdota, sino porque esa mujer no es su pareja Marta López, exconcursante de GH y colaboradora de Telecinco.





Si te has reído con la pillada a Alfonso Merlos, no te puedes perder la cara de Negre. ????pic.twitter.com/Ju00Zo9tgm — Asilvestra0_EnB (@Asilvestra0_B) April 24, 2020

Las redes se hicieron eco al instante de lo sucedido, pero en la cadena de Mediaset no tardaron en dar cuenta de lo sucedido con Merlos al ser evidente que la mujer que aparece en las imágenes no es López. La colaboradora de Telecinco afirmó sentirse destrozada al reconocer a la persona que aparecía en el vídeo, algo que se ha convertido en el culebrón de la semana en la televisión privada.La mujer que aparece detrás de Merlos caminando en ropa interior es otra trabajadora de Telecinco, que ha sido entrevistada hoy y ha reconocido que ambos han "comenzado algo importante" en plena cuarentena, algo que la periodista del corazón María Patiño le ha reprochado a su compañera al considerar que se había saltado el confinamiento decretado por el Gobierno.No obstante, la mujer que aparece en el vídeo y que trabaja en el programa 'Socialité', ha reconocido que en el momento de la pillada estaba saliendo a trabajar a la terraza y que "hubo un error de cálculo" pues Merlos y ella pensaban que la cámara del directo no la captaría cuando compartían piso. Un polémico triángulo amoroso del que seguro que en la cadena de Fuencarral se comenta hasta el último detalle.