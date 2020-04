¿Cuándo podrás ver a familiares en la desescalada hacia la nueva normalidad?

Uno de los puntos que han quedado por concretar acerca del proceso de desescalada en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es cuándo podrán los ciudadanos españoles visitar a sus familiares.

Tras ser preguntado dos veces al respecto, Sánchez no ha dado una respuesta clara al respecto. "En la primera fase o en la fase 0, no está contemplado. En función de la fase en la que estemos se podrá hacer o no, pero no en la fase 0", es lo poco concreto que ha llegado a pronunciar.

Fuentes del Ejecutivo detallaron posteriormente a Europa Press que las visitas y reuniones entre familiares y amigos que vivan en una misma provincia se permitirán a partir del próximo 11 de mayo, siempre y cuando esa provincia cumpla los requisitos para poder pasar a la fase 1 del 'Plan de Transición hacia la nueva normalidad' que ha diseñado el Gobierno y que tienen que ver, entre otros marcadores, con la evolución de la epidemia en ese área geográfica y su capacidad para reaccionar ante un rebrote.

Una orden ministerial regulará no obstante cómo y por cuánto tiempo podrán producirse estos contactos sociales con las personas mayores o más vulnerables a la enfermedad de la COVID-19 por tener patologías previas. El Ejecutivo quiere evitar a toda costa que los grupos más amenazados por el nuevo coronavirus se vean expuestos a riesgos innecesarios por el aumento de los contactos sociales en ese periodo.

También queda claro según las palabras del presidente es que los contactos interprovinciales estarán prohibidos hasta alcanzar "la nueva normalidad", esto es, previsiblemente hasta finales de junio si se cumplen los plazos teóricos pero aún abiertos a la espera de la evolución de la pandemia en España.

Del mismo modo, los desplazamientos a segundas residencias sólo podrán llevarse a cabo a partir de la fase 1 (esto sí, confirmado por Sánchez expresamente) si están en la misma provincia en la que uno reside, y en la fase de "nueva normalidad" una vez más si implican un cambio de provincia.



Bodas y velatorios

La celebración de las bodas será posible desde la fase 2, que es cuando el plan prevé la apertura de restaurantes y hoteles, aunque limitando su aforo a un tercio de su capacidad. Los velatorios podrán celebrarse en la fase 1 que arranca el lunes 11 de mayo aunque estarán limitados a unos pocos familiares y con protocolos para mantener la distancia mínimo de seguridad. Se ampliarán a la participación de un mayor número de personas en la fase 2.



Gimnasios

Los gimnasios podrán abrir en la fase 1, pero sólo para actividades que puedan realizarse de forma individual y con cita previa. En la fase 2 ya podrán abrir albergando a más usuarios al mismo tiempo.



Peluquerías

Las peluquerías podrán abrir desde la fase 0 que arrancará de manera general en toda España el 4 de mayo. Se podrá acudir a ellas con cita previa, al igual que otros establecimientos y comercios que puedan atender a sus clientes de esta forma individualizada y siempre y cuando puedan garantizar las medidas de seguridad con mamparas, vitrinas u otros elementos de protección. Estos establecimiento deberán ofrecer un horario de atención preferente para los mayores de 65 años. Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes cuando se requiera entrar en contacto con el cliente. A partir del 11 de mayo --en aquellas provincias que pasen a la fase 1-- se contempla la apertura generalizada de comercios que no estén situados en grandes centros comerciales, pero limitando su aforo al 30 por ciento.



Playas y piscinas

El disfrute del baño en las playas será en la fase 3 y requerirá una gran implicación de las autoridades locales. En cuanto al uso de piscinas, se requerirá en el futuro un nivel de detalle más importante para permitirlo.



Terrazas

En la fase 1 se abrirán terrazas pero con el 30% de las mesas permitidas en la licencia municipal del establecimiento, o más si el ayuntamiento permite más espacio disponible. En la fase 3, este porcentaje aumentará al 50%.

Tiendas

En la fase 1 ya se podrán abrir locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, pero con medidas de protección, como mamparas.

Cines y teatros

En la fase 2 cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán abrir pero con butaca preasignada y con una limitación de aforo de 1/3.

Curso escolar

Los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP de grado Medio y Superior y último año de Enseñanzas de régimen especial podrán volver a las aulas en la fase 2 con carácter voluntario y divididos en grupos de no más de 15 estudiantes.



Hoteles

En la fase 1 ya habrá algunos usos autorizados, sin permitir el disfrute de zonas comunes, por lo que el buffet estará en ese momento prohibido, y siempre garantizando las medidas de seguridad.

Huertos

En la fase 0 si se trata de huertos familiares, de autoconsumo o municipales siempre que estén en el mismo término municipal que el del domicilio o en uno adyacente al mismo y se adopten las debidas precauciones higiénicas o de distanciamiento social.