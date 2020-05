La serie climática de París es la más larga de Europa (1658-2020)

Según la Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM) la serie térmica de París es la más larga que se tiene constancia, probablemente no sólo de Europa sino de todo el mundo, aunque no se mencione esto en el artículo. Los datos oficiales, homogeneizadas, comienzan en 1668 y de momento continúa la serie, a pesar de los cambios de localización en los observatorios de París. El primer observador meteorológico de la ciudad parisina fue del astrónomo Ismaël Boulliau que recibió el primer termómetro inventado en Florencia. Desde el 25 de mayo de 1658 hasta el 19 de septiembre de 1669 midió los datos diarios de París en el hotel de Thou, rue des Poitevins, donde vivió. A partir de 1668 la serie de París está basada en datos reales, con protección con jaula meteorológica. Según el artículo de la RAM hay una tendencia de calentamiento y enfriamiento continuo en París de las temperaturas medias de abril a septiembre de París que dura 30 años, hasta los últimos años de la serie donde el calentamiento climático global y pese que no lo mencionan en el artículo la isla de calor urbana ha contribuido a un incremento térmico sin precedentes en la capital de Francia. Hay que remarcar que la serie climática de París se puede consultar en la página web de histoclimat, donde la autora de la web, con el apodo Fantomon, ha hecho un esfuerzo ingente para recoger los datos de muchos observatorios meteorológicos de todo el mundo. Además en esta web hay una clasificación de los inviernos y los veranos teniendo en cuenta el carácter cálido o fresco de la estación astronómica. También hay un apartado en esta página web donde constan las temperaturas extremas de cada observatorio y la fecha en que se han registrado.