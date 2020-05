Las administraciones de loterías van a seguir cerradas aunque el Gobierno les permita abrir

Parecía que todo estaba dispuesto para que con el inicio a la mínima normalidad en los territorios en fase 1 de la desescalada la venta de loterías volviera a llevar alegrías a la vida de algunos españoles a partir del lunes. Así se supuso de la indicación del BOE que recogía ayer las actividades que podían reanudar la actividad, incluyendo expresamente las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal. Sin embargo, la Selae, el organismo privado sobre el que pivota en España las loterías y apuestas del Estado, comunicó por la noche a los administradores de sus puntos de venta que los sorteos no van a volver por el momento.

La razón, según explican desde la entidad, es que al tratarse de una organización de juegos que implica a toda España, el hecho de que sólo el 51% de los españoles estén en fase 1 supone una merma significativa en las posibilidades de venta y recaudación que hacen inviable que se retome la actividad hasta que no haya más territorios en el primer nivel de la desescalada.

Pese a que territorialmente parece que gran parte de España está ya en fase 1, lo cierto es que faltan por incorporarse a esa primera normalidad territorios con tanto volumen de población como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, por citar algunas de las grandes zonas urbanas. Y eso, en juegos que entregan premios fijos, supone una merma de reacudación sustancial. Selae volverá a valorar si la próxima semana se pueden reabrir las administraciones aunque por ahora, el escenario que plantean es que no haya nuevos sorteos hasta el mes de junio.

Así que por el momento seguirá sin haber sorteos de Lotería Nacional ni de nada que tenga que ver con Loterías del Estado hasta que no avance más el desconfinamiento y se relaje el Estado de alarma. En cuanto se recupere la normalidad aquí te contaremos los resultados. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, ni en este ni en otros sorteos (aquí tienes todos los resultados de los últimos días) puedes volver a intentarlo en este o en otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Tendrás premio si aciertas las 5 cifras de alguno de los premios, o si tienes aproximaciones, centenas, extracciones o reintegros del programa de premios de cada sorteo. Los sorteos tienen lugar jueves a las 21:00 y los sábados entre las 13:00 y las 14:00 horas. En cuanto se sepa el número ganador en este sorteo y en otros como la Bonoloto puedes consultarlos en la página web del periódico.

El sorteo de la Lotería Nacional es uno de los que tiene más historia en España. Se juega los jueves y los sábados aunque también hay sorteos extraordinarios como el de Navidad. Participar es sencillo. En los ordinarios y en los extraordinarios puedes hacerlo tanto en las administraciones de Lotería repartidas por toda España como a través de la página web de Loterías del Estado y otras plataformas