Lluvia y Covid

Muchos han asociado en España y, sobre todo, en el entorno mediterráneo, el confinamiento con el aumento de la precipitación, que se remonta por cierto a los últimos doce meses. Lo que dicen los italianos de "se non è vero ben trovato" (aunque no sea verdad, la explicación me va bien) viene muy bien para todas estas relaciones causales presuntamente científicas. En muchos lugares de España y, sobre todo, de Europa nórdica y central, han arrastrado una fuerte sequía coincidiendo con el punto álgido del confinamiento, que también se ha dado en todos estos países, y la relación entre lluvia y confinamiento no existe si no que más bien es la contraria, pero incluso las gentes más pensantes hacen ese tipo de afirmaciones. Cuando se proyectan fotos de la espectacular y verde vegetación que abunda en lo que otros años es un secarral absoluto algunos dicen que ese esplendor se debe al hecho de que hemos dejado a la naturaleza en paz y así ha podido presentar su cara más bella. Más allá de los que aseguran que al no volar aviones y no haber, por tanto, estelas químicas, el clima ha dejado de estar manipulado, o de los que medio en broma medio en serio dicen que el "tío de la avioneta" está confinado y no puede volar a deshacer tormentas, algunos ligan todo como si las casualidades no existieran y más aún cuando el paulatino retorno a la nueva normalidad ha supuesto que en algunos lugares dejara de llover. En las tertulias virtuales nos ha dado por decir que es como si la naturaleza se haya tomado venganza con el virus de todo el daño que le hacemos. Es algo similar a lo que se decía en tiempos pasados de los castigos divinos, pero ahora la divinidad es la naturaleza. La verdad es que me tiene un poco harto ese sentimiento de culpa constante que se ha acrecentado desde que vivimos en esta situación. En paralelo, todo el mundo se ha convertido en juez y policía, dispuesto a juzgar a todo el mundo por no cumplir las normas y ser culpable de un posible rebrote del virus. Los mismos que dicen que había que haber ordenado antes el confinamiento ven injusto ahora el mantenimiento del mismo, porque cuando se juzga todo esto siempre son los demás los que lo hacen mal, nosotros todo lo estamos haciendo bien, por supuesto.