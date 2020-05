Los consumidores de marihuana terapéutica, olvidados en la pandemia

Los consumidores de marihuana terapéutica se sienten olvidados en la crisis del Covid-19, con enormes dificultades para conseguir un producto que consideran de "primera necesidad", como denuncian en el documental "Marihuana: primero las personas".

"Me siento desprotegido, abandonado y preocupado por los tratamientos que ahora no tengo. Para mí es importante tomar este producto ya no solo para paliar el dolor sino para reducir otros medicamentos que en el pasado me llegaban a provocar hemorragias"; "Si yo no fumo marihuana por la noche, no duermo"; "Pienso que nos han dejado a un lado. Porque ¿quién piensa en nosotros?", se preguntan ante la cámara a lo largo del documental algunos pacientes.

Javier Miravete, Lorena Roqueñi y Raquel González, usuarios de cannabis medicinal, son algunos de los pacientes que intervienen en el documental, realizado por el chileno Ricardo Carvajal con apoyo del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) y disponible tanto en la web del OECCC como en YouTube.

El confinamiento y el estado de alarma han puesto en evidencia la falta de derechos esenciales de los consumidores de marihuana con fines medicinales, como apunta el documental, que muestra cómo el cierre de las calles y de los clubes de consumo, así como de las asociaciones terapéuticas de las que se abastecen estos consumidores, han hecho que muchos tengan que recurrir al mercado negro.

"Uno de los chicos que aparece en el documental tiene sida, esta enfermedad le causa unos dolores crónicos brutales y necesita la marihuana -en su caso Rosin, la resina de la marihuana con alto concentrado en THC- para paliar esos dolores. Si no, tiene que quedarse postrado en la cama sin moverse", explica a Efe el director.

Para no llegar a ese extremo, tuvo que recurrir a un camello de Lavapiés de manera ilegal con miedo a que le pillaran y le multaran además de quitarle el cannabis, cuenta Ricardo Carvajal.

Esta situación ha indignado tanto a los usuarios de cannabis como a los defensores del mismo, que exigen al Gobierno que cuando la pandemia finalice y se llegue a la nueva normalidad, pongan sobre la mesa de nuevo el debate sobre la regularización de la marihuana, ya que, aseguran, mejorará tanto la salud pública como la seguridad ciudadana.

"En nuestro país hay mucha gente que está viviendo del cannabis, algunos de manera ilegal como puede ser la cría y venta de los cogollos de la flor, pero también están metidos empresarios, farmacéuticos, los clubes de fumadores. Es una planta que tiene mucho potencial y se pueden utilizar de diversas maneras, además impulsa la economía. En Canadá genera 60 millones de dólares al año", afirma Carvajal.

Siguiendo en esta línea, el director de origen chileno recalca que lo que hay que hacer para poder regularizar este producto es dar información y educación a una sociedad que no la tiene, que solamente se fija en las consecuencias negativas. "Es verdad que existe el narcotráfico, no lo vamos a negar, pero el cannabis no es eso", señala.

En defensa de la clasificación de las sustancias de la marihuana como bien de primera necesidad, desde la OECCC apuntan que "mientras en España están abiertos los estancos, en otros países se considera a los dispensarios de marihuana como servicios esenciales".

Y mencionan los estados de Oregón, Michigan, California, entre otros de EE.UU. donde la marihuana está despenalizada. Así como Uruguay o Chile, donde el cannabis se vende en farmacias.

El documental da además un repaso a la evolución e historia del consumo en nuestro país desde que los legionarios destinados en África empezaran a fumarla. "Se ha producido un progreso en cuanto a rupturas del sistema. El cannabis en España tiene una historia de activismo y contracultura, de autocultivo y desobediencia civil", apunta Carvajal.

El director añade además que, "gracias a este movimiento sobre el intercambio de conocimientos y semillas entre los amantes de la planta y la lucha social ha hecho posible, por ejemplo, que en Cataluña estén permitidos los clubes de fumadores".