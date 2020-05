Fernando Simón se 'cuela' en Operación Triunfo 2020

Tras dos meses de ausencia debido a la crisis del coronavirus, el talent show de Televisión Española, Operación Triunfo ha vuelto a nuestras pantallas para mostrarnos el arte (en mayor o menor medida, claro) de sus participantes en la primera gala postcoronavirus.



Durante este tiempo de parón, como era de esperar, los concursantes no han sido impermeables a la actualidad y para ellos el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, se ha convertido en una cara familiar y alguien a quien "echar de menos". Pero no solo eso, sino que para Samanta Gilabert, la concursante de Beniarrés, es "majísimo y nos dice unas cosas con... un saber estar". Opinión a la que se sumó el presentador del programa, Roberto Leal, asegurando que "somos muy fans de Fernando Simón", todo ello después de una graciosa imitación de la voz rota del doctor Simón diciendo "No te puedo dar información del exterior, pero está bien".



A lo que la concursante ha respondido con un gesto de respirar aliviada: "¿Está bien?", al tiempo que Leal acababa la broma: "Sí, sí. Está bien. Te lo digo para que te quedes tranquila".



Así ha sido la broma hacia Fernando Simón:







Samantha fan de Fernando Simón es el contenido que España merece #OTGala10 pic.twitter.com/qceQCq2NUk — Robin SALVAR FLAVIO ?? (@miraraspersores) May 20, 2020