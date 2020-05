Por qué Jordi Hurtado es tendencia en Twitter

Hacía un tiempo que Jordi Hurtado no copaba las redes sociales con su supuesta inmortalidad. Hasta anoche. El conocido presentador de 'Saber y ganar' ha inundado la red del pajarito de nuevo, esta vez por haber sido incluido en la 'guerra virtual' (y ompletamente falsa, por supuesto) que se libra en Twitter a partir de la cuenta @SpanishWarBot, que emula a la famosa película 'Los juegos del Hambre'. En la descripción de su perfil se lee: "Un entramado de famosos españoles se encontrarán en esta cuarentena en una batalla aleatoria por la supervivencia. Solo puede quedar uno."





Empezar el fin de semana, haciendo TT a Jordi Hurtado, ya me dice que esto va a ir a mejor. pic.twitter.com/F2HvObPL11

He visto Jordi Hurtado en tendencia y me he asustado.



Cabrones es nuestro inmortal, solo puede quedar uno.