Adiós primavera, hola verano

El próximo fin de semana cerraremos una primavera climatológica que ha sido atípica en muchos sentidos. Desgraciadamente, estos últimos meses han estado caracterizados por la terrible situación provocada por el COVID-19, y problemas como el cambio climático o la contaminación, que de forma silenciosa siguen llevándose vidas por delante, han quedado relegados al olvido.

No obstante, a muchas personas no les ha pasado desapercibido que en buena parte de la primavera hemos visto poco el sol y que ha llovido bastante en el Mediterráneo, asociándolo al desconfinamiento, aunque no hay más que analizar los datos de las series climáticas para ver que hemos tenido primaveras más lluviosas que la actual.

El lunes que viene comenzará un verano muy esperado por muchos españoles, debido a la situación tan dramática que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Esperemos que la sociedad no olvide y que se respeten las normas.

El verano suele ser la estación más monótona desde el punto de visto meteorológico o climático, ya que es el período cálido y estable por excelencia, aunque obviamente podemos tener grandes diferencias en nuestro país por su singularidad geográfica. Sin embargo, frente a estos tópicos, en los últimos años se han reventado récords de altas temperaturas diurnas y también nocturnas; en algunas regiones el verano se está alargando de forma importante. También se está viendo un posible incremento de precipitaciones intensas en la segunda quincena de agosto en el litoral mediterráneo. Sin olvidar que es la época por excelencia de grandes tormentas y granizadas en el interior y en zonas de montaña.

Esperemos que en los próximos meses el tema estrella vuelvan a ser el tiempo o el calor. Eso significará que hemos hecho las cosas bien.