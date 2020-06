Apagón en Instagram y Spotify: qué es el Blackout Tuesday

Las redes sociales se han convertido en un clamor contra el racismo tras la muerte hace una semana del ciudadano negro George Floyd en Mineápolis (Minesota, EE.UU.) tras ser violentamente detenido por un policía blanco, una imagen que ha conmovido al mundo y cuyas protestas y solidaridad se extienden más allá de Estados Unidos.

Las manifestaciones de repulsa cada noche en las calles se han trasladado a las redes sociales y a los actos convocados para hoy con lema #Theshowmustbeapused "Blackout Tuesday" (El show se para), tal y como ha escrito hoy en Instagram Alejandro Sanz, haciendo referencia al apagón que la industria musical se ha impuesto hoy como protesta.

En el 'BlackOut Tuesday' (martes de apagón, en inglés) las grandes plataformas musicales de streaming (Spotify, Apple Music...) tienen el propósito de donar los beneficios recaudados a lo largo de la jornada a las organizaciones antirracismo de los Estados Unidos de América. En este sentido, algunas plataformas ya lucen cambios en los logos o listas de reproducción que ponen en valor la producción cultural de las personas afroamericanas.

La industria musical y cultural estadounidense ha parado y pospuesto algunos lanzamientos previstos para estos días. Las grandes discográficas han parado por completo ("responderé a tu correo mañana", aseguraban desde Warner Music en redes sociales) y han lanzado mensajes de unión a la causa como este de WMG: "Hoy nos desconectamos del trabajo para escuchar a las voces de aquellas personas cuyas vidas han sido afectadas por el racismo y la injusticia, y para centrarnos en la responsabilidad y la transformación. Hay mucho que hacer, y estaremos planeando cómo nosotros, como compañía, podemos luchar en favor de un cambio real y duradero. Las palabras no son suficiente. Debemos actuar."



Impacto en redes

Las redes sociales, por su parte, se han llenado de imágenes en negro que simbolizan este apagón cultural e invitan a un momento de reflexión y de unión a la lucha contra el racismo. El hashtag #BlackLivesMatter (las vidas negras importan, en inglés) que comenzó a utilizarse para denunciar las agresiones, excesos policiales y crímenes contra personas afroamericanas en Estados Unidos hace unos años ha tomado mucho impulso desde el presunto asesinato de George Floyd a manos de una agente de policía blanco.

En esta ocasión, y como muestra de apoyo por el fin del conflicto racial, las redes (Instagram de forma especialmente visible) se han cubierto de imágenes en negro que evidencian este apagón. Así, además del mencionado hashtag, el más utilizado hoy está siendo #BlackoutTuesday



Unión en el mundo de la moda

Dua Lipa, Sharon Stone, Natalie Portman o Kate del Castillo reclaman justicia para George Floyd, una postura a la que se suman también reconocidos nombres de la moda europeos como Riccardo Tisci, director creativo de Burberry, Valentino, Versace o la firma alemana de ropa deportiva Adidas.

La diseñadora Victoria Beckham escribe: "Es imposible no conmoverse profundamente por la trágica muerte de George Floyd. He estado pensando mucho al respecto, y como madre de cuatro hijos, lo que más me sorprendió es lo importante que es no sentarse y mirar desde un costado sin hacer nada".

La firma Carolina Herrera encadena en sus redes sociales sobre fondo negro una frase de Nelson Mandela con otra de Martin Luther King: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes".

Representativo es que el creador de moda Tommy Hilfiger orgulloso de llevar la cultura y estilo de vida americano por excelencia a sus diseños tampoco se muestra ajeno a los sucesos y en sus redes sociales manifiesta de manera contundente: "Lo que está sucediendo no está bien. Nunca ha estado bien".