Las polémicas declaraciones de Sabina y Pérez Reverte que han hecho arder las redes

Las redes sociales llevan varias horas echando humo por unas polémicas declaraciones de Joaquín Sabina y Arturo Pérez Reverte en una entrevista de 2016 ofrecida para El Mundo.



En ella, uno de los temas tratados era Cataluña. El periodista y escritor apela a "pasar a cuchillo" a los catalanes a raíz del conflicto de los últimos años. "Chas, chas, chas", dice Pérez Reverte, para matizar después que, "bromas aparte", "la España del siglo XVIII perdió su ocasión" de ser una sociedad moderna, ya que solo heredó las costumbres medievales.



A la polémica declaración del escritor, Sabina responde: "Me adhiero a la propuesta". Pese a matizar que se trata de una broma, las redes no han cesado en increpar al cantante y al escritor por tales declaraciones pese a que ya han pasado 4 años de su emisión.



Puede escuchar las declaraciones a partir del minuto 24:26 y hasta el 25:45





Pérez Reverte: Como yo soy jacobino, es un tema que habría resuelto en el siglo XVIII "Chas chas chas", ahora no tiene solución, ahora es otra cosa.



Joaquín Sabina: Me adhiero a la propuesta.



Pérez Reverte: Ahora hay cosas que no se pueden solucionar con métodos... puedes pasar a cuchillo una población entera en el siglo XI, no en el XXI. Bromas aparte: la España del XVIII perdió su ocasión. La revolución francesa hizo una Francia jacobina, moderna, con futuro. En España nos quedamos con todo lo viejo. Esos resabios medievales que nunca nos libramos de ellos hacen que estemos pagando el precio de una historia deformada y no resuelta. La ocasión de España fue el XVIII y fallamos: ahí se jodió.



Todo surgió a raíz de un tuit de Pilar Rahola, quien encontró la entrevista y destacó esta respuesta.





Minuto 24.26: Cataluña@perezreverte "Como soy jacobino, lo habría solucionado en el XVIII. ¡Chas, chas! Ahora no tiene solución. Se podía pasar una población entera a cuchillo en el XI pero no en el XXI"

Sabina : Me adhiero a la propuesta del compañero https://t.co/FZhrOeSbNb — Pilar Rahola (@RaholaOficial) June 2, 2020