Pablo Alborán hace público que es homosexual

Pablo Alborán ha hecho público este miércoles que es homosexual. El cantante malagueño ha colgado a primera hora de la tarde un vídeo en su cuenta de Instagram bajo el título "Tengo algo que contaros..." en el que sale del armario y explica a sus seguidores su condición sexual.



"Cómo sabéis el mundo nos está dejando noticias agridulces últimamente", dice al principio de un vídeo en el que explica que esta situación derivada del aislamiento por la crisis sanitaria del coronavirus le ha hecho reflexionar sobre los motivos que "nos hacen felices" y el amor. "Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de toda libertad o igualdad, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso", afirma el cantante en el vídeo.



"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada y que la vida sigue igual", explica Alborán para decir que necesita ser "un poquito más feliz de lo que era".



"Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", relata en el vídeo en el que también explica que en su familia, entre sus amigos y en su trabajo nunca se ha sentido discriminado. No obstante, Alborán es consciente de la discriminación a las personas LGTBI+, "desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así, por eso espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".