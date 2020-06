Es una obviedad, pero hay que remarcarlo, las olas de calor son más frecuentes últimamente. El calentamiento del clima global provoca que las irrupciones de aire cálido sean más frecuentes y más intensas y lleguen a latitudes más elevadas. No sólo afectan latitudes medias sino también llegan hasta latitudes subpolares o árticas como es el caso de la ola de calor del verano de 2018 en Escandinavia. La expansión de las masas de aire cálidas es producida por situaciones de anticiclón de bloqueo que transportan aire cálido de las latitudes bajas hacia latitudes medias ya veces también elevadas, Los habitantes de las ciudades de latitudes medias y bajas son las personas más vulnerables ante estos eventos meteorológicos pero también cada vez más hay evidencias de que la salud de las personas de latitudes elevadas sufren los efectos de las elevadas temperaturas, hay un aumento de la mortalidad en estas ciudades de latitud altas. Es necesario por tanto una planificación y una mitigación de la isla de calor urbana para que no haya una amplificación de los efectos de las olas de calor en las ciudades. El aumento de las superficies verdes en las ciudades, la creación de los tejados verdes, los huertos urbanos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la pacificación del tráfico en algunas partes de las ciudades son también medidas que reducen la isla de calor urbana. Dentro 3 años habrá zonas en las ciudades españolas de bajas emisiones de gases de efecto invernadero que se reducirá el tráfico o se prohibirá el tráfico. Es una buena medida para disminuir la mortalidad en nuestras ciudades no sólo producida por las elevadas temperaturas sino por la sinergia entre estas.