Siberia «tropical»

Llegan noticias del record de temperatura alcanzado estos días en Verjoiansk (Republica de Saja, Siberia oriental). 38º C, registro térmico similar a las máximas que se registran en nuestro país cuando nos visita el aire sahariano. Pero aquí estamos en latitudes subpolares, y en la ciudad que tiene el record compartido de temperatura mínima alcanzada en un lugar habitado del hemisferio norte (-67,8º C en enero de 1892). De manera que con este dato alcanzado ahora de temperatura máxima, la amplitud térmica anual de esta localidad supera los 100º C. Lo normal es que en junio las temperaturas máximas alcancen allí 18-20º C. Por tanto estamos hablando de casi el doble. Se da la circunstancia de que este año 2020 está resultando especialmente cálido en la región siberiana: entre marzo y mayo la temperatura media ha sido 10º C superior a lo normal. El problema es que esta excepcionalidad está siendo una tendencia en las dos últimas décadas. Que suba la temperatura en estas zonas de tundra tiene efectos negativos allí y en todo el planeta: se incrementan los incendios forestales y se deshace el permafrost o suelo helado, liberando metano a la atmósfera, se producen alteraciones en la flora y fauna. Y algo más tangible y poco conocido: el suelo deshelado ocasiona movimientos de cimentación en las viviendas. Pero aún hay quien no se cree esto del calentamiento climático planetario, quien cree que todo es mentira. Las áreas subpolares y polares del hemisferio norte son los territorios que están experimentando, en mayor grado, la subida de temperatura mundial. Los datos están ahí.