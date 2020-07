Horóscopo diario | Qué te depara tu horóscopo hoy

ARIES

(Del 21 de Marzo al 19 de Abril).- Aunque le lloverán los consejos en un asunto de negocios no se deje influenciar y actúe de acuerdo con su exclusivo criterio. Un amigo le demostrará la sinceridad de sus sentimientos. Si tiene hijos vigile los lugares que frecuenta.

TAURO

(Del 20 de Abril al 20 de Mayo).- Se sentirá espoleado y volcado por completo en sus objetivos profesionales, pero acaso no se sienta satisfecho con sus logros. Se avecinan nubecillas en el plano sentimental, que precisarán de grandes dosis de persuasión y paciencia.

GEMINIS

(Del 21 de Mayo al 20 de Junio).- El trabajo con socios o compañeros resultará grato y efectivo. Recibirá noticias inesperadas que afectarán de forma negativa a su situación económica. No se desespere y busque soluciones. La noche le deparará intensa vida social.

CANCER

(Del 21 de Junio al 22 de Julio).- Su excesivo trabajo acaparará gran parte de su tiempo, pero se sentirá contento de sus avances. Velada agradable, en la que podrá mezclar con éxito familia y amistad. Trate de descansar lo necesario.

LEO

(Del 23 de Julio al 22 de Agosto).- Aunque pondrá mucho interés en su cometido no parece que el día sea propicio a los progresos. Trate de no hacer excesos a la hora de divertirse. La compenetración con su pareja será total.

VIRGO

(Del 23 de Agosto al 22 de Sept.).- El trabajo le absorberá por completo. Quizás tenga que acudir a una reunión imprevista. Una vez finalizada trate de divertirse con los amigos. Clima familiar inmejorable y excelentes momentos en su vida sentimental.

LIBRA

(Del 23 de Sept. al 22 de Octubre).- Posibilidades de que le hagan una oferta de trabajo interesante. Medite con calma pros y contras antes de aceptarla. Se sentirá satisfecho con los progresos de un niño. La noche se anuncia extremadamente divertida.

ESCORPIO

(Del 23 de Octubre al 21 de Nov.).- En lo económico todo le sonreirá. Una herencia o un golpe de suerte en algún juego de azar incrementarán su patrimonio. Alguien que le interesa le hará centro de sus atenciones.

SAGITARIO

(Del 22 de Nov. al 21 de Dic.).- Hoy empezará su labor más temprano de lo habitual y hará grandes progresos, que acentuarán su optimismo. Buen momento para relaciones sociales, ya que su carisma estará en su punto más alto.

CAPRICORNIO

(Del 22 de Dic. al 19 de Enero).- Tenga cuidado con sus decisiones profesionales, ya que podría lamentarlas. Prudencia y cautela le ahorrarán muchos disgustos. Alguien en quien confía quizás le defraude. Lleve cuidado..

ACUARIO

(Del 20 de Enero al 18 de Febrero).- El trabajo discurrirá sin agobios ni sobresaltos, pero hoy quemará más etapas de las previstas. Tomará la iniciativa al planear una reunión de amigos. Debería usar su sentido común y no abusar de su salud. Evite los excesos.

PISCIS

(Del 19 de Febrero al 20 de Marzo).- Le ofrecerán muchas posibilidades de hacer negocios aunque no todas serán lo que parecen. Estudie con calma sus posibilidades y no se compromete a más de lo que puede. Será preferible que dedique la velada a actividades tranquilas, que le permitan descansar.