¿Qué normas deben cumplir los estudiantes en Selectividad?

Hasta hace unos meses, a los alumnos que acudían a examinarse en Selectividad lo que menos les preocupaba eran las normas que debían cumplir a la hora de hacer las pruebas. La de no copiar de los apuntes y de los compañeros se da por sentado, al igual que llevar bolígrafos suficientes para poder hacer todas las pruebas. Tampoco se admite olvidarse el DNI para poder así identificarse correctamente cada vez que empieza un examen. Pero, con la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, los alumnos que el próximo curso quieran entrar en la universidad tienen que tener en cuenta unas medidas de seguridad sanitaria adicionales. Aunque cada centro ha marcado unos criterios específicos, hay algunos puntos comunes en todos ellos:

La mascarilla es obligatoria en todo momento tanto para estudiantes como para profesores. Sin embargo, no está autorizado el uso de pantallas, y las orejas deben quedar a la vista en todo momento para que los delegados puedan comprobar que el alumno no lleva auriculares.

La entrada y la salida de los alumnos de los centros donde se realizarán las pruebas deberán ser escalonadas, por lo que no están permitidas las aglomeraciones a las puertas. Por eso, son los institutos los que deberán dar las indicaciones adecuadas a sus alumnos.

Aunque es probable que todas las sedes cuenten con botes de gel hidroalcohólico, es recomendable que cada alumno lleve su propio dispensador. Por eso, no es necesario llevar guantes. También está permitido acudir con botellas de agua, pero no pueden llevar ninguna etiqueta.

En cada espacio no podrá haber más de 50 alumnos, por lo que este año no se van a producir las típicas imágenes de grandes aulas universitarias abarrotadas de nerviosos alumnos. En cada una de ellas habrá, al menos, un vigilante, y los estudiantes estarán sentados con una separación de al menos tres espacios entre ellos. Además, las mochilas permanecerán al lado de cada uno, y no amontonadas a un lado como hasta ahora.

Si un alumno se encuentra en cuarentena, no podrá ir al examen en convocatoria ordinaria, y deberá acudir a la fase extraordinaria, que dependiendo de cada comunidad autónoma se puede desarrollar en julio o en septiembre. Aquí se pueden consultar las fechas fijadas en todas las regiones.