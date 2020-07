Horóscopo diario | Qué te depara tu horóscopo hoy

ARIES

(Del 21 de Marzo al 19 de Abril).- Su innata intuición puede llevarle a empezar un nuevo proyecto profesional, que parece tener excelentes perspectivas. Una invitación para un corto viaje se anuncia muy prometedora. La conducta de un amigo le pondrá de mal humor.

TAURO

(Del 20 de Abril al 20 de Mayo).- Su elocuencia y sentido del humor le facilitarán cualquier tipo de relación. Si va de compras no deje que nadie le aparte de su idea. Un amigo le dará un buen consejo. Trate de contemporizar con su pareja aunque tenga que ceder un poco.

GEMINIS

(Del 21 de Mayo al 20 de Junio).- Si dedica algún tiempo a su trabajo podrá rematar con éxito multitud de asuntos pendientes. Recibirá noticias familiares que le sorprenderán. En lo económico no eche en saco roto las sugerencias de su pareja.

CANCER

(Del 21 de Junio al 22 de Julio).- Si piensa un poco en temas profesionales llegará a conclusiones acertadas. La opinión de alguien de su entorno puede serle de gran ayuda. En el terreno afectivo encontrará muchas compensaciones.

LEO

(Del 23 de Julio al 22 de Agosto).- Las actividades de grupo se verán favorecidas. Si practica algún deporte no se esfuerce por encima de sus posibilidades. Es posible que tome decisiones drásticas respecto a su futuro. Su hogar será un remanso de tranquilidad y paz.

VIRGO

(Del 23 de Agosto al 22 de Sept.).- El día es idóneo para la firma de contratos y para llegar a otros importantes acuerdos. Preste atención a las sugerencias de un socio y no se empeñe en llevar la voz cantante.

LIBRA

(Del 23 de Sept. al 22 de Octubre).- Hoy le será imposible llevar a cabo lo que tenía planeado, pues surgirán imprevistos que lo impedirán- Dedicar algún tiempo a juegos de habilidad mental le ayudará a ser más objetivo en sus decisiones. Total armonía afectiva.

ESCORPIO

(Del 23 de Octubre al 21 de Nov.).- Hoy se sentirá seguro de lo que quiere y sabrá expresar con claridad y convicción sus ideas. Buen día para proveerse de lo que necesita. El entendimiento con alguien que le interesa sentimentalmente será perfecto.

SAGITARIO

(Del 22 de Nov. al 21 de Dic.).- Por la mañana deberá frenar sus manifestaciones impulsivas si quiere conservar la paz familiar. Un amigo puede sentirse celoso de sus progresos. Por la noche habrá un intercambio de ideas positivo con las personas de su intimidad.

CAPRICORNIO

(Del 22 de Dic. al 19 de Enero).- Estudio y llamadas telefónicas importantes ocuparán la mañana. Le surgirán buenas ideas y sabrá el mejor modo de exponerlas a los demás. Nubes y claros en el terreno afectivo. Sea muy prudente si conduce.

ACUARIO

(Del 20 de Enero al 18 de Febrero).- Su juicio sobre temas financieros será excelente. Día favorable para compras, pues aún gastando más de lo previsto le merecerá la pena. No acceda a la petición de un amigo sin meditarla despacio. Acertará si pasa una velada íntima.

PISCIS

(Del 19 de Febrero al 20 de Marzo).- Su enorme energía le permitirá acabar, sin esfuerzo, asuntos personales pendientes. Un compromiso social puede contrariarle inicialmente, pero luego se alegrará.