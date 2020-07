Horóscopo diario | Qué te depara tu horóscopo hoy

ARIES

(Del 21 de Marzo al 19 de Abril).- No de nada por seguro hasta que no se lleve a efecto. Gozará de un estado de ánimo optimista, pero acaso un tanto reservado. Procure ser más comunicativo con las personas de su entorno familiar.

TAURO

(Del 20 de Abril al 20 de Mayo).- La vida familiar puede traerle complicaciones, sobre todo si trata de imponer su criterio. Sus amigos querrán divertirse, pero no permita que le hagan rehusar sus responsabilidades. En el amor habrá de todo un poco, pero a nada que se esfuerce conseguirá que la situación mejore.

GEMINIS

(Del 21 de Mayo al 20 de Junio).- Un problema profesional podría moderar su desordenado afán de divertirse. Habrá una cierta tendencia al escapismo. En el plano afectivo tendrá que compartir más si quiere que los demás le demuestren su cariño.

CANCER

(Del 21 de Junio al 22 de Julio).- Procure eludir compromisos en el plano social y reserve tiempo para compartirlo con las personas de su intimidad. En el aspecto económico deberá tener cuidado y sobreponerse a la tendencia a hacer gastos innecesarios. Vida sentimental en cotas altas.

LEO

(Del 23 de Julio al 22 de Agosto).- Sus deseos de independencia podrían hacer que les fallara a personas que dependen de usted. Si practica algún deporte evite los desafíos y trate únicamente de distraerse. Por la noche el acento estará puesto en la vida familiar.

VIRGO

(Del 23 de Agosto al 22 de Sept.).- Haga caso a su propia intuición y a sus gustos si no quiere malograr el día. Familia y amistad se anuncian favorables por separado, pero antagónicas si se mezclan. Trate de controlar sus gastos.

LIBRA

(Del 23 de Sept. al 22 de Octubre).- Procure mostrarse más tolerante y menos quisquilloso con las personas de su intimidad. Un compromiso social resultará altamente positivo. Si no salen a relucir los celos su vida sentimental resultará muy placentera.

ESCORPIO

(Del 23 de Octubre al 21 de Nov.).- Trate de mantener en secreto sus asuntos profesionales hasta que haya conseguido sus objetivos. Comentarlos, aunque sea con personas de su intimidad, solo llevará a confusionismos. La noche se mostrará propicia al derroche y a concederse demasiados caprichos.

SAGITARIO

(Del 22 de Nov. al 21 de Dic.).- Una mente distraida puede crearle problemas y hacerle olvidar algún compromiso contraído. Revise su agenda y planifique bien su tiempo. En el terreno amistoso evite críticas que luego le pesarían.

CAPRICORNIO

(Del 22 de Dic. al 19 de Enero).- Se sentirá inclinado a presentar demasiadas excusas, sobre todo a sus familiares. Hoy deberá tener muy presente que en el término medio está la virtud. En el terreno sentimental las posiciones tenderán a los extremismos.

ACUARIO

(Del 20 de Enero al 18 de Febrero).- Procure no depender del juicio de otras personas en lo referente a un planteamiento económico, pues el suyo será más acertado. En el terreno amistoso espere a estar seguro antes de tomar una decisión. Clima afectivo grato.

PISCIS

(Del 19 de Febrero al 20 de Marzo).- Ciertos comentarios inocentes podrían ser mal interpretados. Su nerviosismo quizás llegue a ser un problema si no se esfuerza en controlarlo. Tendencia a caer en la apatía, pero si cultiva la amistad conseguirá estimularse.