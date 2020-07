La "incomestible" paella de Rafa Mora en 'La última cena'

Si bien es cierto que el programa "La última cena", protagonizado por los colaboradores del espacio insignia de Telecinco "Sálvame", nos tiene acostumbrados a situaciones surrealistas, anoche se produjo uno de los momentos cumbre de lo extraño. Y esto se debe a la suma de varios factores: un cocinado de paella en directo, el colaborador valenciano Rafa Mora de 'chef' y dos reputadísimos cocineros como supervisores, el catalán Sergi Arola y la valenciana Begoña Rodrigo.



Mora se enfrentaba, junto a Kiko Jiménez (expareja de Gloria Camila y actual de Sofía Suescun) a la elaboración de un menú compuesto por paella valenciana de primer plato, y de segundo, unos tacos de corvina y gambas con cebolla encurtida y pico de gallo. Con estos manjares se dispusieron a agasajar a Lydia Lozano, Kiko Matamoros y compañía. Pues la cosa no pudo ir peor, pese a que el binomio Rodrigo - Mora y sus orígenes en la 'terreta' podrían dar a entender que el resultado sería al menos digno.



"Horroroso", "incomible" o "vergonzoso" fueron algunos de los adjetivos que se llevó el arroz con cosas que presentaron como plato final.



Para empezar, los caracoles que iban a añadirse a la paella no pasaron por el lavado previo, así que Arola espetó un"jamás había visto algo así" y "el caracol con toda su mierda os lo coméis vosotros" y estos animalitos acabaron en el cubo de la basura.



(La noticia continúa después de la imagen)





Begoña ha reñido a @RAFAMORATETE por dejar el pollo sin 'depilar'.



"¿Tú te comerías algo sin depilar?"#LaÚltimaCena8 pic.twitter.com/OaNccsvN5L — La última cena (@laultimacenat5) July 10, 2020

Pero no solo eso, sino que Begoña Rodrigo tuvo que llamar la atención del joven del Port de Sagunt acerca de cómo había quedado el pollo acusándolo de dejarlo "sin depilar". Otro de los momentos más curiosos del cocinado fue cuando Rafa Mora se dispuso a añadir tomate a la paella -como suele ser habitual- pero Rodrigo le dijo que no saltándose las indicaciones de la D.O.: «En la denominación de origen se pone tomate, pero yo no pongo tomate».