"Si me llamara Amancio Ortega le daría las gracias por la inspiración"

Que en las redes sociales hay mucha gente ofendida y que (a veces) reina el odio no es un secreto. Pero que el humor es soberano y que se cuela como el agua por cualquier recoveco para empapar todo lo que toca, tampoco. La cuenta de Twitter 'Modelos con Ciática' (@MCiatica), que parodia la poses imposibles de los catálogos de moda, ha sido ese aire fresco y divertido que ha sabido conectar con los usuarios quienes con sus retuits y comentarios la han elevado a los altares de la red del pajarito.



Desde que el perfil pió por primera vez el 2 de julio de este año ha conseguido más de 41.000 seguidores en Twitter. Y es altamente probable que si lee este artículo horas después de haberlo escrito esa cifra sea todavía superior.





Hoy me he levantao fatal. pic.twitter.com/mtxbBeTF2E — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 2, 2020

La clave del éxito

Aunque la lleve a rastras, la Yoli hoy sale. pic.twitter.com/UPwGsW8g33 — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 11, 2020

Modelos con ciática en Instagram

Piscineo con mi amiga Susi. pic.twitter.com/bi8tiIhFY3 — Modelos Con Ciática (@MCiatica) July 10, 2020

Detrás de la cuenta está Laura, que prefiere que toda la fama se la lleve el perfil y no ella. Se decanta por el anonimato. "Como la mayoría de las cosas buenas esto ocurrió por casualidad y quiero que siga así". En las redes se generan intensos debates sobre las verdaderas intenciones de Laura -si hay detrás una campaña de márketing, un grupo político o "cosas así"- pero no. Su verdadera profesión nada tiene que ver con todo eso, ni siquiera con la moda. "Me dieron un golpe en el coche y, para distraerme, me metí en Internet a bichear". Y se le encendiño la bombilla.Se le pregunta. "He puesto palabras a lo que todos pensamos". ¡Ajá! Esa es otra de las claves para tener éxito en las redes: la empatía. "Intento tratar las publicaciones con el mayor respeto y sin ofender a nadie. Esa es la base de la cuenta: sentido del humor muy limpio. Buen rollo y dignidad", dice Laura.@MCiatica cuelga fotos públicas que encuentra en los catálogos de moda., confiesa, es un filón. Pero no el único. Ahora bien, hay una constante en todas las imágenes: son mujeres. "No incluyo a hombres porque no existen esos catálagos y si los hay es algo excepcional", explica. "Está claro que hay unaEn un primer momento, sin una reflexión más allá del asombro por intentar asociar belleza con una, cuesta imaginar qué hay detrás de este tipo de fotos que llevan a las mujeres al extremo. "Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que quizás buscan que se compartan hasta la saciedad para que al final piques y compres", aventura Laura.Tras el atronador éxito de la cuenta de Twitter ("estoy abrumada"), llega el perfil de Instagram, que lleva una semana abierto. "He creado la cuenta aquí también para que nadie se la apropie y haga mal uso de ella. Ya digo que con todo esto no quiero ofender ni hacer el mal, al revés", cuenta Laura.Ahora es una '' -en fin, ella no, la cuenta que maneja- "y es agotador". Según explica, lo programa todo por la noche. Tal es el éxito que recibe propuestas de fotos para que @MCiatica "haga su magia".Su intención, confiesa, no es sacar rentabilidad económica de la cuenta. Ahora bien, en el caso de monetizarla sería "solamente en favor de la cultura, que es lo que queda".¿Si te llamara, qué le dirías? "Le pediría disculpas si le he ofendido... ¡y le daría las gracias por la inspiración!".