¡Cuidado colchonetas!: consejos de uso si vas a la playa con niños

Nos encontramos en pleno verano y la visita a las playas de la Comunitat Valenciana es uno de los pasatiempos favoritos de las familias para refrescarse y tener una buena jornada.

Entre el equipaje que se carga en el coche, sobre todo si hay niños, no puede faltar la sombrilla, las toallas, la crema de protección solar y los hinchables acuáticos. Aunque las tradicionales colchonetas siguen siendo un clásico, los juguetes para nadar se ha vuelto más sofisticados en los últimos años y estas figuras hinchables son muy atractivas para niños y mayores.

Sin embargo, según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este tipo de artilugios no dejan de ser juguetes y no verdaderos elementos de salvamento acuáticos. El verano pasado ocurrieron varios accidentes desgraciados por estas figuras que acabaron arrastrando al bañista mar adentro. Tal como explica esta organización "se trata de un peligro real que no hay que menospreciar. Si no se va a hacer un uso responsable de estos artilugios y mantenerse donde se puede hacer pie, es mejor evitar comprarlos".

Pero no hay que caer en el equívoco, no solo los inflables no son seguros para los pequeños mientras nadan: manguitos, chalecos o burbujas, ayudan a la flotación en el proceso de aprender a nadar, pero no son elementos de seguridad. "Por eso, aunque utilicen estos objetos, nunca se debe dejar de vigilar a los más pequeños mientras permanezcan en el agua" enfatizan desde la OCU.



Usos no recomendables de los hinchables de agua

Entonces, ¿qué hay que hacer con estos elementos de ocio? La OCU es clara la respecto:

- Solo deben usarse en zonas donde el niño pueda apoyar las plantas de los pies. Nunca en el mar, ya que la corriente podría arrastrarles hacia dentro.

- Si miden menos de 120 cm, las colchonetas se consideran juguetes. Hay que evitar llevarlas a zonas profundas, y mucho cuidado con dormirse encima. Las corrientes marinas pueden arrastrarnos y además las quemaduras solares pueden ser graves.

- También advierten de su uso en piscinas, tirarse sobre ellos cerca del borde de la piscina puede ser peligroso porque puede rebotar y golpearse contra el bordillo.



La organización de consumidores también se pronuncia acerca del cuidado que debemos tener esta año con el lugar que escogemos para darnos un chapuzón. Este año además deben evitarse las zonas de baño de ríos, pozas y pantanos, por el riesgo de infección por coronavirus. Por el contrario, explican, el agua de mar y de las piscinas está higienizada por la presencia de sal o de cloro.

