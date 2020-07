Una presentadora de TV detectó que tenía cáncer gracias a una espectadora

Una periodista del área de Tampa, en la costa oeste de Florida, detectó que tenía cáncer gracias a la alerta de una televidente que le vio un "bulto" en el cuello durante una emisión del informativo y se lo hizo saber a través de un correo electrónico.



"Hola, acabo de ver tu informe de noticias. Lo que me preocupa es el bulto en tu cuello", decía el mensaje enviado a la presentadora Victoria Price, del canal 8 WFLA.



"Por favor revisa tu tiroides. Me recuerda a mi cuello. El mío resultó ser cáncer. Cuídate", agregó el escueto mensaje.



Price informó a su audiencia a través de la cuenta de Twitter del canal: "Un poco de noticias personales para compartir. Resulta que tengo cáncer. Y se lo debo a uno de nuestros maravillosos @WFLA espectadores por llamar mi atención".





A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I'll be off work for a bit after tomorrow, but I'll see y'all soon ?? pic.twitter.com/UMsoj2SjtM