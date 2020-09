Hallan muerto al DJ y productor Erick Morillo en su casa de Miami

El Dj y productor Erick Morillo, uno de los máximos representantes del sonido house y dueño del prestigioso sello discográfico Subliminal Records, ha sido hallado muerto en su casa de Miami (Estados Unidos).

El Departamento de Policía de Miami Beach ha iniciado una investigación sobre la muerte del artista, autor del éxito internacional 'I Like To Move It', que lanzó bajo el seudónimo Reel 2 Real.

El oficial Ernesto Rodríguez del Departamento de Policía de Miami Beach ha indicado que se ha recibido una llamada sobre las 10.42 horas (hora local) en el domicilio del DJ y que se encuentran en la etapa preliminar de la investigación, según recogen medios estadounidenses.

De origen colombiano pero criado en New Jersey, Morillo ha realizado remezclas para artistas de la talla de la recientemente fallecida Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy o Boy George.

Con su propio sello, Subliminal, desde 1997, fue tres veces ganador del premio al mejor DJ house en los DJ Awards y ganador del premio al mejor DJ internacional en 2002, 2006 y 2009.

Su muerte llega después de que a principios de agosto fuera detenido por supuesta agresión sexual tras ser acusado de haber violado a una mujer el pasado mes de diciembre.

Más información del coronavirus hoy en Valencia y la actualidad del día

ÚLTIMA HORA: Últimas noticias del coronavirus hoy en Valencia y Comunitat Valenciana

Anulan el confinamiento de Benigànim por cerrar iglesias y no justificar muertes

Los municipios valencianos que están tan afectados por el virus como Madrid

Cierra un bar de Dénia por coronavirus y pide a sus clientes que se hagan la PCR

Los cuatro municipios de la Safor sin contagios de Covid-19

El tiempo en Valencia: Lluvias y tormentas durante todo el día

VÍDEO: Una tormenta deja granizo en Cullera

Sobre el sospechoso de matar a su novia en València: "Es una cucaracha que se adapta para sobrevivir"

Detenido un hombre por agredir a dos médicas de Urgencias en València

GALERÍA DE FOTOS: El carril bici colapsa la Gran Vía de València