El nuevo anuncio de la Lotería de Navidad 2020 ya está aquí. Este jueves ha tenido lugar la presentación del Sorteo de Lotería de Navidad y, entre otras cosas, se ha lanzado el nuevo spot del esperado evento que, en esta ocasión, lleva como lema "Compartir como siempre, compartir como nunca".

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad se celebrará el próximo día 22 de diciembre y este año, estará también marcado por la crisis del coronavirus. De hecho, en las adaptaciones del anuncio de Lotería se han incluido referencias a lo vivido durante los peores meses de la pandemia, titulando uno de ellos por 'Balcón', en referencia a los vínculos creados entre los vecinos durante los meses del confinamiento.

Los dos spots para la televisión se titulan 'Hermanos' y 'Vecinas'. Con una misma narración, en el caso del primero, dos hermanos se vuelven a unir durante la pandemia, a través de la lotería, después de mucho tiempo sin hablarse. "Mira, te mando un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo", dice la voz en off de uno de ellos.

El segundo spot muestra a dos vecinas unidas por la solidaridad y el agradecimiento. "Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen", explica la voz en off, mientras las dos mujeres se miran desde la puerta de sus respectivas casas.

Se trata del segundo anuncio de la Lotería de Navidad, que ya lanzó en verano un primer avance de la campaña 2020.

Más dinero en premios

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 pondrá en juego 28 millones de euros más en premios que en la edición anterior, alcanzando así un total de 2.408 millones de euros.

Para este sorteo estarán disponibles un total de 172 millones de décimos. Así, la emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Dicha emisión alcanza los 3.440 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Durante la presentación de la campaña de verano de la Lotería de Navidad, el presidente de SELAE, Jesús Huerta, ya adelantó que el sorteo de este año llega con "más ganas que nunca de repartir suerte", dada la situación excepcional provocada por el coronavirus.

Como es habitual, entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca, el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

La fecha del sorteo de Lotería

El presidente de SELAE ha garantizado que la celebración del sorteo el próximo 22 de diciembre contará con "las máximas garantías sanitarias" y tendrá lugar en el Teatro Real conforme con "todas las medidas de prevención". "Estaremos a lo que digan las autoridades sanitarias y las cumpliremos al cien por cien", ha concluido.

Busca tú número de Lotería de Navidad

En nuestro especial de la Lotería de Navidad lo tienes muy fácil. Contamos con un buscador para descubrir de manera muy sencilla donde se vende ese número que puede traerte la suerte el próximo 22 de diciembre. Con este buscador conocerás al instante en qué punto de venta, físico y online, se encuentra esa fecha que significa mucho para ti.

Este año los décimos están ilustrados con la tabla central del Tríptico 'La Adoración de los Magos', obra del Museo del Prado realizada por El Bosco, ha defendido su valor como un "magnífico difusor cultural" y ha explicado que en 2020 se ha imprimido con dorados en un pequeño relieve "muy elegante". "La cultura genera criterio propio, capacidad de tener nuestra propia opinión y, por tanto, nos da libertad", ha reflexionado.