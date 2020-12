El alcalde de València, Joan Ribó, ha lamentado este martes que de la directiva del Valencia C.F, que debe responder sobre la construcción del nuevo estadio y la resolución de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) planteada para el actual, solo han recibido "una mala noticia": "Un silencio estremecedor". "Y pasa un día más", ha advertido.

Ribó, tras presentar el proyecto 'Reciclos', preguntado por si hay alguna novedad respecto al ultimátum que le ha dado al Valencia C.F. para que presente "hechos concretos" a estas actuaciones, ha replicado: "Hemos recibido una noticia, su silencio estremecedor,es una triste noticia". "Y pasa un día más", ha señalado Ribó.

Por otro lado, ha señalado no puede comentar si algún grupo empresarial se ha interesado en adquirir la mayoría accionarial de la entidad, que ahora está en manos de Peter Lim porque son "operaciones privadas" sobre las que no tiene conocimiento y si lo tiene, ha señalado, no lo puede "publicitar".

El pasado viernes el Ayuntamiento exigió al Valencia C.F. un "paso concreto" para la construcción del nuevo Mestalla, ya que en mayo acaba el plazo para que el promotor cumpla con sus obligaciones. En el caso de no hacerlo, el alcalde, junto con los vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo, advirtieron de que la reglamentación es "clara": o sustitución del promotor o caducidad de la ATE que contempla esta instalación.

El primer edil también evidenció la "preocupación" del consistorio por que no haya ninguna señal que la propiedad del València para acabar el nuevo estadio. El Ayuntamiento ha dado a la directiva del Valencia C.F como fecha tope para la ATE el 15 de mayo de 2021.