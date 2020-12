El puente de diciembre está aquí aunque con las restricciones y el cierre perimetral vigente por el coronavirus, en esta ocasión, el día de la Constitución cae en domingo y el de la Inmaculada el martes, así que la gran pregunta es si hoy lunes 7 de diciembre es festivo. Algo similar ocurrió el mes pasado con el puente de Todos los Santos, dado que algunas comunidades (como Madrid) trasladaron el festivo del domingo al lunes siguiente, lo que generó confusión en los lugares donde, en realidad, no era puente, como en la Comunitat Valenciana.

Puente de diciembre: ¿es festivo el 7 de diciembre en Valencia?

El hecho de que el día de la Constitución caiga en domingo y la Inmaculada en martes impedirá que se vivan dos puentes seguidos o un macropuente, como ha ocurrido otras veces en las que el calendario laboral ha sido benévolo y el 6 de diciembre ha caído en martes y el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, en jueves. Cuando eso ocurre, lo habitual es que el puente de diciembre se convierta en dos: uno de sábado a martes y otro de jueves a domingo, aunque también hay afortunados que pueden disfrutar de toda la semana de descanso.

Sea como sea, lo cierto es que este año no es así y el puente de diciembre sólo viene con un día festivo: mañana día 8, festividad de la Inmaculada, también conocida como la Purísima en muchos municipios valencianos. Dado que el 6 de diciembre, día de la Constitución, también es festivo pero en este año 2020 cae en domingo, muchos se preguntan si esta festividad se traslada a hoy lunes 7 de diciembre y si, por lo tanto, gozarán de un descanso de cuatro días o no.

Otra de las preguntas más comunes es saber si los alumnos tienen clase o si la Administración mantendrá abiertas sus puertas hoy lunes 7 de diciembre. La respuesta en ambos casos es un sí rotundo. Según el calendario escolar del curso 2020-2021, los centros educativos de la Comunitat Valenciana están en funcionamiento hoy lunes 7 de diciembre y, por tanto, los alumnos no tienen puente pese a que mañana, 8 de diciembre, sí es fiesta nacional. Y lo mismo sucede en lo que respecta a la Administración. Obviamente, habrá quien tenga la posibilidad de librar hoy y disfrutar así de cuatro días festivos, pero esto no será la tónica general, puesto que todos los servicios estarán abiertos debido a que el puente de diciembre no lo es en realidad y hoy lunes es laborable a todos los efectos.