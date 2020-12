Con las Navidades a la vuelta de la esquina, todos tenemos más o menos claro con quién pasaremos las fechas más especiales del año. Y Enrique Ponce no es una excepción. Instalado en Almería con su novia, Ana Soria, y el nuevo miembro de su "nueva familia", un adorable cachorrito llamado Ney, el diestro todavía no ha firmado el divorcio de Paloma Cuevas, pese a que ambos tienen claro que su separación no tiene ya vuelta atrás. Sin embargo, mantiene una buenísima relación con la madre de sus hijas Paloma y Bianca y, al parecer, mantienen un contacto fluido que en un primer momento podría sorprender. Pero, después de 24 años de matrimonio y dos niñas en común, se profesan un cariño y un respeto mutuo que no ha cambiado pese a la nueva relación del torero.

Por eso, Enrique Ponce ha decidido pasar Nochebuena y Navidad con su exmujer. Así lo ha anunciado Paloma Barrientos en "El programa de Ana Rosa", señalando que la relación es "buenísima" y, como tal, el valenciano vivírá dos de los días más entrañables del año en el domicilio conyugal de la expareja y en compañía de Paloma Cuevas y de sus dos hijas, Bianca y Paloma.

Posteriormente, Ponce pondrá rumbo a Almería para despedir el 2020 y dar la bienvenida a 2021 con su novia, Ana Soria, y la familia y amigos de su joven novia, con los que el torero - feliz con su nueva vida en la ciudad andaluza - ha encajado a la perfección. Unas fechas que Paloma pasará con sus hijas y sus padres, Victoriano Valencia y Paloma Díaz, en quienes está completamente volcada.