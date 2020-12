Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez parecen haber vuelto después de superar una crisis por una supuesta infidelidad del futbolista hacia la madre de su hijo, pero ambos se han tenido que ver las caras por un juicio que tenían pendiente desde hace meses en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Este asunto comenzó en 2018, cuando el ex jugador del PSG denunció a la madre de uno de sus hijos por acosarle a través de redes sociales; esta no era otra que Aurah Ruiz, y aunque ha sido finalmente condenada, gracias a un acuerdo al que han llegado ambas partes, la pena será de tan solo 9 días de trabajo en beneficio a la comunidad, y no los 100 que pedía la Fiscalía, que incluso llegó a barajar una pena de prisión de 1 año y 3 meses.

La propia Aurah Ruiz aseguró que los hechos eran ciertos, y que cuando rompió con Jesé a principios de 2018, usó sus redes sociales para criticar de forma pública que el futbolista no se estaba ocupando como debía del hijo que tuvo con ella. Incluso llegó a pedir a sus 'followers' que siguieran las publicaciones del canario para que vieran lo que hacía en todo momento.