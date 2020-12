La influencer alemana Josi Maria ha muerto a los 24 años en las islas Canarias después de sufrir una insuficiencia cardíaca, según ha adelantado The Sun. La joven había narrado en Instagram su lucha contra la anorexia y alertaba a sus seguidores de las preocupantes secuelas que producían. Maria había compartido en Instagram - donde tenía más de 120.000 seguidores- imágenes de su lucha constante contra la anorexia, una enfermedad con la que trataba de advertir por sus peligros.

La joven influencer empezó a encontrarse mal cuando viajó a Canarias porque sufrió problemas circulatorios en el avión. El pasado mes de junio compartió una foto de su cuerpo, castigado por la enfermedad: "No, no publico esta foto porque esté orgullosa de mi apariencia. Y no, tampoco la estoy publicando porque quiera motivar a otros para que se parezcan a mí. De hecho, sí, la razón por la que publico esta foto es porque estoy en un viaje y quiero que me acompañes. Quiero compartir mis pensamientos y demostrar que estoy luchando activamente contra la anorexia".