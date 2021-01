Marina Yers ha regresado a los redes sociales tras medio año de inactividad, y lo ha hecho acompañada de polémica. la influencer utiliza Tik Tok para dar su punto de vista sobre el uso de la mascarilla en plena segunda ola del virus. "os han lavado el cerebro con eso de las mascarillas", afirma en esta plataforma, unas declaraciones que han despertado numerosas reacciones por la cantidad de seguidores que tiene y la repercusión de lanzar un mensaje como ese en un momento tan duro de la pandemia.

"¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío, estoy en mi casa, en mi urbanización con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi p*** problema, ¿vale?" dice Marina Yers.

A Marina Yers deberían quitarle el móvil. Lo siento mucho, pero difundir este tipo de mensajes me parece una falta de respeto hacia la inteligencia humana. pic.twitter.com/TmRAQFa2UH — Iván (@muymedico) 13 de enero de 2021

"Es que eres una irresponsable, es que bla bla bla... No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo sinceramente me pillas como que ay... como que ay. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces... ay. Sí que están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus, supuestamente, y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso, su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus" explica Marina Yers ante la cámara.