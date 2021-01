La joven actriz surcoreana, Song Yoo Jung, una de las más populares del momento, ha fallecido a los 26 años de edad en la ciudad de Seúl, según ha informado su agencia de representación Sublime Artist a través de las redes sociales. Las causas de la muerte aún se desconocen pero, pese que la información trascendió el pasado día 25 parece que el cuerpo sin vida de la actriz fue hallado el sábado 23 de enero.

"La actriz Song Yoo Jung nos ha dejado. Siempre fue una amiga que dio felicidad con una brillante, sonrisa y era una actriz maravillosa que realizaba todo con pasión, más que nadie. Gracias por acompañarnos como actriz. Siempre te recordaremos", dice el comunicado en redes.

Los seguidores de esta rutilante estrella se muestran conmocionados ante esta pérdida inesperada y que se suma a las numerosas muertes de jóvenes iconos de la cultura pop coreana (K-Pop) que se han quitado la vida en el último año y medio como Sulli y Goo Hara, estrellas de la música K-pop, que se suicidaron a finales de 2019; Cha In Ha, que también apareció sin vida en su apartamento a los 27 años o Yohan, artista coreano de K-pop, que falleció a los 28 años.

Song Yoo Jung empezó como modelo e hizo su debut como actriz en la serie Golden Rainbow de MBC. Pero su cara empezó a llamar la atención de los espectadores por su participación en el drama Make a Wish. Su último gran éxito fue la serie online Dear My Name (2019). En su faceta de modelo, la joven había protagonizado campañas para Estée Lauder, además de haber aparecido en un vídeo de la banda de pop Standing Egg, toda una revolución en Korea del Sur